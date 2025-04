Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio al Teatro Comunale di Cavriglia

Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio” al Teatro Comunale di Cavriglia organizzata dal Comune e da Materiali Sonori.Sabato 3 maggio va in scena la compagnia teatrale I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, un testo di Martine Rigolot nella traduzione di Annamaria Martinolli. I protagonisti sono Donatella Gioli, Silvia Martini, Maurizio Pesucci, Roberto Londretti, Lucia Marziali, Barbara Massini, Claudia Ferro. La regia è di Silvano Alpini e la produzione è dell’Associazione Culturale Masaccio. "In un giorno come tanti - ci raccontano i Lilium - gli impiegati e i clienti abituali di una banca si trovano a dover subire una rapina da parte di un rapinatore disperato e imbranato. 🔗 Lanazione.it - “Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio” al Teatro Comunale di Cavriglia Arezzo, 30 aprile 2025 – Dopo il successo dell’anteprima con lo spettacolo “Variazioni Enigmatiche” di Silvano Alpini e Francesco Marini, entra nel vivo la rassegna “dal” aldiorganizzata dal Comune e da Materiali Sonori.Sabato 3 maggio va in scena la compagnia teatrale I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, un testo di Martine Rigolot nella traduzione di Annamaria Martinolli. I protagonisti sono Donatella Gioli, Silvia Martini, Maurizio Pesucci, Roberto Londretti, Lucia Marziali, Barbara Massini, Claudia Ferro. La regia è di Silvano Alpini e la produzione è dell’Associazione Culturale Masaccio. "In un giorno come tanti - ci raccontano i Lilium - gli impiegati e i clienti abituali di una banca si trovano a dover subire una rapina da parte di un rapinatore disperato e imbranato. 🔗 Lanazione.it

