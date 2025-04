Primavera a Teatro al Comunale di Cavriglia

Teatro Comunale di Cavriglia la rassegna “Primavera a Teatro - Speciali suggerimenti dal territorio”, promossa dal Comune in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 3 maggio, ad aprire ufficialmente il cartellone sarà la compagnia I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, testo di Martine Rigolot nella traduzione italiana di Annamaria Martinolli. In scena Donatella Gioli, Silvia Martini, Maurizio Pesucci, Roberto Londretti, Lucia Marziali, Barbara Massini e Claudia Ferro, diretti da Silvano Alpini. Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Masaccio. "In un giorno come tanti - raccontano i Lilium - impiegati e clienti abituali di una banca si trovano a dover affrontare una rapina condotta da un maldestro e disperato rapinatore. 🔗 Lanazione.it - “Primavera a Teatro” al Comunale di Cavriglia Arezzo, 30 aprile 2025 – Dopo l'anteprima con “Variazioni Enigmatiche” di Silvano Alpini e Francesco Marini, entra nel vivo aldila rassegna “- Speciali suggerimenti dal territorio”, promossa dal Comune in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 3 maggio, ad aprire ufficialmente il cartellone sarà la compagnia I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, testo di Martine Rigolot nella traduzione italiana di Annamaria Martinolli. In scena Donatella Gioli, Silvia Martini, Maurizio Pesucci, Roberto Londretti, Lucia Marziali, Barbara Massini e Claudia Ferro, diretti da Silvano Alpini. Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Masaccio. "In un giorno come tanti - raccontano i Lilium - impiegati e clienti abituali di una banca si trovano a dover affrontare una rapina condotta da un maldestro e disperato rapinatore. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio” al Teatro Comunale di Cavriglia - Arezzo, 30 aprile 2025 – Dopo il successo dell’anteprima con lo spettacolo “Variazioni Enigmatiche” di Silvano Alpini e Francesco Marini, entra nel vivo la rassegna “Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio” al Teatro Comunale di Cavriglia organizzata dal Comune e da Materiali Sonori.Sabato 3 maggio va in scena la compagnia teatrale I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, un testo di Martine Rigolot nella traduzione di Annamaria Martinolli. 🔗lanazione.it

“Primavera a teatro - speciali suggerimenti dal territorio" a Cavriglia - Arezzo, 7 aprile 2025 – Inizia al Teatro Comunale di Cavriglia la serie di eventi “Primavera a teatro - speciali suggerimenti dal territorio", organizzata dal Comune e da Materiali Sonori. Fra aprile e maggio verranno proposti sei spettacoli inseriti nelle rassegne “Possa la mia vita servire” (dedicata al teatro civile e d’autore) e “L’Urgenza del teatro” (indirizzata verso le compagnie amatoriali). 🔗lanazione.it

“Senza respiro” con Pamela Prati e Simone Lambertini al Teatro Comunale di Cicagna - Sabato 15 febbraio va in scena al Teatro Comunale di Cicagna “Senza respiro”, di David Norisco, con Pamela Prati e Simone Lambertini per la regia di Francesco Branchetti. Una storia che racchiude un cumulo di incertezze, dove l’egoismo è l’unica legge conosciuta. Tre personaggi affrontano un... 🔗genovatoday.it

Ne parlano su altre fonti

“Primavera a Teatro” al Comunale di Cavriglia; La Banda dei Benefattori inaugura la rassegna “Primavera a Teatro” al Comunale di Cavriglia; Primavera a teatro: Silvano Alpini e Francesco Marini con Variazioni enigmatiche a Cavriglia; Stagione Teatro di Cavriglia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Primavera a Teatro” al Comunale di Cavriglia - Sabato 3 maggio, ad aprire ufficialmente il cartellone sarà la compagnia I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”. 🔗msn.com

“Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio” al Teatro Comunale di Cavriglia - Sabato 3 maggio va in scena la compagnia teatrale I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, un testo di Martine Rigolot nella traduzione di Annamaria Martinolli ... 🔗lanazione.it

Al Teatro di Cavriglia va in scena “Variazioni Enigmatiche” con Silvano Alpini e Francesco Marini - Prende il via venerdì 11 aprile alle ore 21.15, al Teatro Comunale di Cavriglia, la nuova rassegna “Primavera a teatro – speciali suggerimenti dal territorio”, organizzata dal Comune di Cavriglia in ... 🔗valdarnopost.it