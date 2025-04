Prima tappa Giro di Romandia 2025 | Brennan vince in volata ed è il nuovo leader

Brennan mette la firma sulla Prima tappa del Giro di Romandia 2025, da Munchestein a Friburgo di 193 km. Il corridore inglese si è imposto allo sprint davanti al francese Paret-Peintre e all'americana Schimdt, e grazie agli abbuoni, ha strappato la maglia di leader al connazionale Watson per tre secondi.Prima tappa Giro Romandia 2025: LA CRONACALa fuga di giornata è orchestrata da Silvan Diller, Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers, Amanuel Ghebreigzabhier ed Enzo Paleno, che accumulano un vantaggio di cinque minuti.Sul Col des Pontis il tedesco Zwiehoff e Kyupers vanno via in solitaria fino a 20 km dal traguardo. Dopodiché il gruppo raggiunge I fuggitivi e si prepara allo sprint che premia Brennan.

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la prima frazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Prima frazione in linea, visto che la corsa a tappe elvetica si è aperta ieri con un cronoprologo vinto da Samuel Watson, che veste la maglia di leader della classifica generale. 14.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2025.

Prologo Giro Romandia 2025: tappa e maglia per Watson - Il britannico Samuel Watson si è aggiudicato il prologo Giro di Romandia 2025, secondo successo della sua carriera, di circa 3, 44 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Imier. Sembrava fatta per Ivo Oliveira, ma il portoghese è stato beffato per tre secondi. Terzo posto per l’iberico Ivan Romeo a 3?, a pari merito con lo svizzero Stefan Bissegger. Il migliore degli italiano è stato Alberto Bettiol, giunto diciassettesimo ad 8? di ritardo. 🔗sport.periodicodaily.com

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brennan conquista tappa e maglia sul traguardo di Friburgo - 17.33 Matthew Brennan è il nuovo leader del Giro di Romandia 17.32 Terza piazza per l'americano Artem Shmidt (Ineos Grenadiers). 17.31 Seconda posizione per il francese Aurélien Paret-Peintre (Decathlon Ag2R La Mondiale). 17.30 Quarta vittoria in carriera per il britannico del Team Visma Lease a Bike. 17.29 Matthew Brennan vince la tappa!!! 17.28 Parte la volata.

