Prima la Francia poi gli Usa Ma il 30 aprile 1975 il Vietnam è finalmente libero

aprile 1975 il Vietnam è libero e indipendente. Esattamente 50 anni fa gli elicotteri Usa si alzavano in volo per portare via gli ultimi americani da Saigon, mentre le truppe nordVietnamite entravano nella città che sarebbe stata ribattezzata Ho Chi Min City. La guerra contro gli "imperialisti occidentali" era finalmente terminata. Ed era stata vinta. Dopo la Francia, infatti, anche gli Stati Uniti salutavano il Vietnam, un Paese diviso nel 1954 al termine della Prima Guerra d'Indocina (1946-1954) tra le forze coloniali francesi e i Vietnamiti guidati da Ho Chi Minh, e che di lì a poco sarebbe stato riunificato sotto il nome di Repubblica Socialista del Vietnam con capitale Hanoi.Saigon, che fino a pochi anni Prima deteneva il ruolo consolidato di capitale del Vietnam non comunista, era appena entrata in una nuova era.

