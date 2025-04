Prezzi carburanti in calo | benzina e gasolio ai minimi dal 2021

Prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei ribassi registrati ieri sui listini dei Prezzi consigliati dei maggiori marchi. Per la benzina - sottolinea Staffetta in una nota - siamo al livello più basso da inizio ottobre 2021, se si esclude il periodo settembre-dicembre 2022, caratterizzato dal taglio delle accise. Per il gasolio siamo invece in assoluto al livello più basso dall'8 gennaio 2022.La benzina self service si vende in media a 1,708 euro al litro (-2 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,703), il diesel self service a 1,602 euro al litro (-2, compagnie 1,606, pompe bianche 1,594). La benzina servito si vende a 1,852 euro al litro (-1, compagnie 1,892, pompe bianche 1,774), il diesel servito a 1,746 euro al litro (-3, compagnie 1,789, pompe bianche 1,665). 🔗 Quotidiano.net - Prezzi carburanti in calo: benzina e gasolio ai minimi dal 2021 Riprendono a scendere, dopo un giorno di pausa, ideialla pompa, sulla scia dei ribassi registrati ieri sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Per la- sottolinea Staffetta in una nota - siamo al livello più basso da inizio ottobre, se si esclude il periodo settembre-dicembre 2022, caratterizzato dal taglio delle accise. Per ilsiamo invece in assoluto al livello più basso dall'8 gennaio 2022.Laself service si vende in media a 1,708 euro al litro (-2 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,703), il diesel self service a 1,602 euro al litro (-2, compagnie 1,606, pompe bianche 1,594). Laservito si vende a 1,852 euro al litro (-1, compagnie 1,892, pompe bianche 1,774), il diesel servito a 1,746 euro al litro (-3, compagnie 1,789, pompe bianche 1,665). 🔗 Quotidiano.net

