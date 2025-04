Prevost l’outsider americano Noto in Curia non al pubblico

Prevost è il profilo di cui si parla maggiormente negli ultimi giorni. Una figura di centro, lievemente spostata in senso progressista, che potrebbe intercettare simpatie trasversali.Nato a Chicago, 69 anni fa, è l’attuale prefetto del Dicastero per i vescovi. In pratica ha gestito le nomine in giro per il mondo dal 2023 alla fine di papa Bergoglio. Religioso agostiniano, ha una formazione canonistica. Soprattutto gode di una lunga esperienza pastorale, maturata in anni di attività missionarie e di gestione di diocesi e seminari in Perù.PRO Il presidente della Pontificia commissione per l’America latina è il nome ideale per chi cerca una continuità nell’attenzione al sud del mondo. Anche il fatto che abbia origini miste (italiane, francesi e spagnole) non guasta. 🔗 Quotidiano.net - Prevost, l’outsider americano. Noto in Curia, non al pubblico Quello di Robert Francisè il profilo di cui si parla maggiormente negli ultimi giorni. Una figura di centro, lievemente spostata in senso progressista, che potrebbe intercettare simpatie trasversali.Nato a Chicago, 69 anni fa, è l’attuale prefetto del Dicastero per i vescovi. In pratica ha gestito le nomine in giro per il mondo dal 2023 alla fine di papa Bergoglio. Religioso agostiniano, ha una formazione canonistica. Soprattutto gode di una lunga esperienza pastorale, maturata in anni di attività missionarie e di gestione di diocesi e seminari in Perù.PRO Il presidente della Pontificia commissione per l’America latina è il nome ideale per chi cerca una continuità nell’attenzione al sud del mondo. Anche il fatto che abbia origini miste (italiane, francesi e spagnole) non guasta. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Papa, chi sale e chi scende. Prende quota l'americano Prevost - Tra i papabili, restano stabili gli italiani Parolin e Zuppi e il filippino Tagle. Scendono Aveline e Besungu 🔗quotidiano.net

Sì ai piani di Trump, l’abbaglio del sindacato americano - La decisione dell’amministrazione Trump di imporre dazi su tutte le auto importate negli Stati uniti a partire dal 3 aprile (e sulle componenti più importanti come motore e trasmissione a […] The post Sì ai piani di Trump, l’abbaglio del sindacato americano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - È il gran «giorno della liberazione», come Trump ama chiamarlo: vale a dire, una nuova ondata di barriere doganali con cui l’America indebitata verso l’estero punta a limitare gli afflussi […] The post Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Se ne parla anche su altri siti

Prevost, l’outsider americano. Noto in Curia, non al pubblico; I Papabili – Prevost, l’outsider americano; Prevost, il cardinale americano cosmopolita e schivo che può essere l’outsider; Chi sarà il prossimo Papa? I cardinali considerati candidati, le possibili sorprese dal Conclave. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prevost, l’outsider americano. Noto in Curia, non al pubblico - Quello di Robert Francis Prevost è il profilo di cui si parla maggiormente negli ultimi giorni. Una figura di centro, lievemente spostata in senso progressista, che potrebbe intercettare simpatie tras ... 🔗quotidiano.net

I Papabili – Prevost, l’outsider americano - Statunitense, appartenente all’ordine agostiniano e vescovo in Perù. Il Cardinale Robert Francis Prevost è un vero e proprio outsider americano per il prossimo Conclave e anche se non è noto al grande ... 🔗ilsicilia.it

Prevost, il cardinale americano cosmopolita e schivo che può essere l’outsider - Nomina i vescovi ed è apprezzato da conservatori e progressisti. Ha una visibilità mondiale in un conclave in cui pochi si conoscono ... 🔗repubblica.it