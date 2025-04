Previsioni meteo ponte del 1 maggio l’anticiclone dice sì alle gite fuori porta | ma c’è un grosso problema Di cosa si tratta

Il ponte festivo del 1 maggio 2025 avrà temperature record in Italia: tutto "merito" dell'anticiclone africano, in netto anticipo sui tempi.Previsioni meteo ponte del 1 maggio, l'anticiclone dice "sì" alle gite fuori porta: ma c'è un grosso problema. Di cosa si tratta (CANVA FOTO) – Notizie.comSecondo gli esperti, infatti, anche se gli italiani tenderanno a gioire per il bel tempo e le temperature fin troppo miti dopo i molti giorni di pioggia, si tratta comunque di un fenomeno anomalo. Con ogni probabilità, un'altra conseguenza del riscaldamento globale."l'anticiclone africano – ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo di Ilmeteo.it – sulla Penisola tra aprile e maggio è in anticipo rispetto agli anni scorsi, una situazione che potrebbe essere inserita nell'alveo dei fenomeni anomali conseguenti al riscaldamento globale".

