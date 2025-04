Previdenza Enpacl | Approvato bilancio consuntivo 2024 ricavi per 329 mln

Ricavi per 329 milioni di euro (+ 12,7% rispetto al 2023), un avanzo di esercizio di oltre 100 milioni e un patrimonio che supera la cifra di 1,73 miliardi di euro (+6,1%), tale da garantire oltre 10 volte la spesa per pensioni in essere. Questi i numeri principali che fotografano il bilancio consuntivo.

Previdenza, approvato il bilancio 2024 della Cnpr con un utile di 164,2 milioni - L'assemblea dei delegati dell'Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, riunitosi in assemblea a Catania, ha approvato a larga maggioranza il bilancio d'esercizio dell'anno 2024, che chiude con un utile al lordo di accantonamenti e rettifiche di valore pari a 164,2 milioni di euro (utile netto pari a 70,02 milioni). Il risultato a consuntivo, rispetto al preventivo assestato di novembre 2024, è influenzato positivamente dai risultati conseguiti dalle gestioni patrimoniali che nel corso dell'ultimo trimestre hanno conseguito un ... 🔗iltempo.it

Previdenza, approvato il bilancio 2024 della Cnpr - Con un utile di 164,2 milioni è stato approvato il bilancio 2024 della Cnpr con l'ok dall'assemblea dei delegati della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca 🔗ilgiornale.it

Previdenza. Enpaf: approvato il Bilancio 2024 con un utile di 248 milioni di euro. In crescita anche la spesa per pensioni - Erogate oltre mille nuove pensioni di vecchiaia e quasi quattrocento pensioni in cumulo in più rispetto al 2023. Le pensioni in cumulo incidono per oltre dieci milioni di euro sulla spesa ... 🔗quotidianosanita.it

Enpaia chiude bilancio 2024 con un avanzo di 22,8 milioni e un rendimento sopra il 3% - Il presidente Piazza: un risultato che dimostra solidità della gestione e la capacità del nostro ente di affrontare con visione e responsabilità le sfide del contesto economico, garantendo valore e tu ... 🔗ilsole24ore.com