Prevenzione delle truffe | un ciclo di incontri sulla sicurezza per anziani e aziende

ciclo di incontri sulla Prevenzione delle truffe promosso da Coldiretti Lecce e Coldiretti pensionati in collaborazione con la polizia di Stato - Questura di Lecce. L'appuntamento è fissato alle ore 16 presso l’aula della biblioteca comunale, in via. 🔗 Lecceprima.it - Prevenzione delle truffe: un ciclo di incontri sulla sicurezza per anziani e aziende GUAGNANO - Prende il via oggi da Guagnano ildipromosso da Coldiretti Lecce e Coldiretti pensionati in collaborazione con la polizia di Stato - Questura di Lecce. L'appuntamento è fissato alle ore 16 presso l’aula della biblioteca comunale, in via. 🔗 Lecceprima.it

Prevenzione truffe: il programma degli incontri formativi nei centri di aggregazione sociale - Arezzo, 3 aprile 2025 – Riconoscere e prevenire truffe e reati contro il patrimonio. E’ quanto propone il programma di incontri organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, e che a partire dal 4 aprile e fino al 6 giugno interesserà con una specifica calendarizzazione i centri di aggregazione sociale di Chiassa Superiore, Giotto, Fiorentina, Quarata, Santa Firmina. 🔗lanazione.it

Prevenzione truffe incontri formativi nei centri di aggregazione sociale - Prenderà il via il 4 aprile un ciclo di incontri dedicato alla prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio, organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Gli appuntamenti si svolgeranno nei centri di aggregazione sociale di Chiassa Superiore, Giotto, Fiorentina, Quarata e Santa Firmina, con l’ultimo incontro previsto per il 6 giugno. 🔗lortica.it

Truffe in aumento: incontri di prevenzione nei centri sociali cittadini - Truffe in aumento e prevenzione sempre più urgente. E’ da questo dato che prendono le mosse le iniziative di concerto tra amministrazione comunale, Polizia locale e Arma dei Carabinieri, che porteranno nei centri sociali cittadini il tema caldo delle truffe ad anziani e non solo. Un ciclo di incontri che inizia stasera al circolo della Chiassa superiore e prosegue di venerdì in venerdì nei centri di aggregazione sociale Giotto, Fiorentina, Quarata e Santa Firmina. 🔗lanazione.it

Prevenzione delle truffe: un ciclo di incontri sulla sicurezza per anziani e aziende - L’iniziativa di Coldiretti Lecce e polizia di Stato vede quattro appuntamenti informativi dedicati alla terza età e agli imprenditori agricoli: si parte oggi a Guagnano ... 🔗lecceprima.it

Sicurezza anziani e aziende: incontri Coldiretti e Polizia a Lecce - Coldiretti Lecce e Polizia di Stato lanciano incontri per prevenire le truffe ad anziani e imprese agricole. Prima tappa oggi a Guagnano. 🔗pugliapress.org

Prevenzione truffe: il programma degli incontri formativi nei centri di aggregazione sociale - Arezzo, 3 aprile 2025 – Riconoscere e prevenire truffe e reati contro il patrimonio.E’ quanto propone il programma di incontri organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con la ... 🔗lanazione.it