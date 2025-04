Pretende di essere curato e con un palo semina il terrore tra pazienti e medici dell' ospedale

Pretende di ricevere le cure e non contento dell’assistenza ricevuta danneggia la struttura sanitaria. È accaduto all’ospedale evangelico Betania, presidio sanitario del quartiere Ponticelli di Napoli. A darne notizia è l'ufficio stampa dell’ospedale, che in una nota fa sapere come una persona anziana, che richiedeva l’esecuzione di una prestazione medico-clinica, è andata in escandescenza,. 🔗 Feedpress.me - Pretende di essere curato e con un palo semina il terrore tra pazienti e medici dell'ospedale di ricevere le cure e non contento’assistenza ricevuta danneggia la struttura sanitaria. È accaduto all’evangelico Betania, presidio sanitario del quartiere Ponticelli di Napoli. A darne notizia è l'ufficio stampa, che in una nota fa sapere come una persona anziana, che richiedeva l’esecuzione di una prestazione medico-clinica, è andata in escandescenza,. 🔗 Feedpress.me

