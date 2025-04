Prestipino indagato per le soffiate sulle cosche a De Gennaro e Gratteri

Laverita.info - Prestipino indagato per le «soffiate» sulle cosche a De Gennaro e Gratteri Il procuratore aggiunto Antimafia è accusato dalla Procura di Caltanissetta di rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe parlato dell’inchiesta in corso sul ponte di Messina ai vertici della società incaricata di costruirlo. 🔗 Laverita.info

Il magistrato Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio - È indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia (Dna). Ex sostituto procuratore di Palermo, il magistrato avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle... 🔗palermotoday.it

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta , invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio . L’interrogatorio era stato fissato in relazione, spiega la procura nissena, «al delitto previsto dagli artt. 326 commi 1 e 2... 🔗feedpress.me

Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio - È indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia (Dna). Già a capo della Procura di Roma il magistrato avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle... 🔗today.it

Il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Direziona nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio dalla procura di Caltanissetta. Secondo il procuratore Salvatore De Luca, ... 🔗ilpost.it

Indagato il procuratore Prestipino: avrebbe rivelato notizie riservate sulle cosche calabresi - Indagato a Caltanissetta, per rivelazione di segreto d'ufficio, il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino ... 🔗strettoweb.com

Terremoto antimafia: indagato Prestipino. Il procuratore Melillo gli revoca le indagini - Ascolta ora L'Antimafia scoppia sulla scrivania del Procuratore nazionale Giovanni Melillo, costretto a degradare un magistrato di punta della Dna come Michele Prestipino, già capo della Procura di Ro ... 🔗msn.com