Prestipino indagato l’inchiesta per rivelazione di segreto d’ufficio verrà trasmessa a Roma

verrà trasmessa alla Procura di Roma l'inchiesta per rivelazione di segreto d'ufficio aperta dai pm di Caltanissetta nei confronti di Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Dna, ex capo dell'ufficio inquirente della Capitale, per anni in prima linea nella lotta a mafia e 'ndrangheta. I magistrati di Caltanissetta, riporta l'Ansa, sono consapevoli di non avere la competenza sull'inchiesta e hanno fatto solo i primi atti con l'intenzione di girare il fascicolo ai colleghi di Roma. A sollevare dubbi sulla possibilità che l'inchiesta venisse condotta in Sicilia era stato lo stesso legale di Prestipino, il quale ha espresso perplessità anche sull'utilizzabilità delle intercettazioni utilizzate. Nell'interrogatorio del 29 aprile Prestipino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al magistrato viene contestato di aver comunicato informazioni riservate su indagini relative alle cosche calabresi a Gianni De Gennaro, presidente di Eurolink, società incaricata della progettazione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della stessa azienda.

