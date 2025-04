Preso imbrattatore seriale 28enne | aveva deturpato anche lo street design di Giordano in Jazz

Foggiatoday.it - Preso imbrattatore seriale 28enne: aveva deturpato anche lo street design di Giordano in Jazz Ha 28 anni ed è foggiano, il ragazzo che con una bomboletta spray il 19 aprile scorso si è reso protagonista dell’imbrattamento della vetrina di un’attività commerciale, l’ormai ex Benetton, all’isola pedonale, delle colonne di uno stabile di proprietà privata nel centro cittadino, della. 🔗 Foggiatoday.it

