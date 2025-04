Presidio al giardino del Saletto | Basta spaccio e prostituzione vogliamo spazi sicuri VIDEO

Basta al degrado” le oltre cento persone che, ieri pomeriggio, si sono riunite ai giardini del Saletto. L’area verde è situata vicino al supermercato Esselunga di via Canova ed è diventata, negli anni, luogo di spaccio. Il Presidio. 🔗 Firenzetoday.it - Presidio al giardino del Saletto: “Basta spaccio e prostituzione, vogliamo spazi sicuri” \ VIDEO Chiedono “più illuminazione e più telecamere” e dicono “al degrado” le oltre cento persone che, ieri pomeriggio, si sono riunite ai giardini del. L’area verde è situata vicino al supermercato Esselunga di via Canova ed è diventata, negli anni, luogo di. Il. 🔗 Firenzetoday.it

Sfregiato da un balordo in stazione. Aggressore 33enne denunciato: "Il solo presidio armato non basta" - È stato identificato e denunciato – per lesioni personali aggravate – il 33enne originario del Camerun, che sabato pomeriggio si è reso responsabile di aggressioni verbali, ma anche del ferimento di un uomo di origine egiziana, davanti alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi a Reggio, colpito con uno schiaffo e poi raggiunto al volto dal coccio di vetro, che ha provocato un vistoso taglio, medicato con un intervento in sala operatoria al Santa Maria Nuova. 🔗ilrestodelcarlino.it

«Basta violenze e femminicidi», presidio alla ex Telecom - I giovani del Laboratorio climatico Pandora di Mestre sono scesi in strada, nella serata di sabato 19 aprile, per lanciare ancora una volta un messaggio contro violenze di genere e femminicidi. Il luogo scelto simbolicamente è il palazzo abbandonato dell'ex Telecom tra via Carducci e via Meucci... 🔗veneziatoday.it

Firenze, la manifestazione in via del Saletto: "Degrado senza fine, ora basta" - Firenze, 28 aprile 2025 – Domani, martedì 29 aprile, alle 18, ai giardini di via del Saletto, a Firenze in zona Isolotto, si terrà la manifestazione organizzata dal Comitato civico Quartiere 4 “per chiedere all’amministrazione comunale la riqualificazione dei giardini”. Riqualificazione necessaria perché il parco è piazza di spaccio, prostituzione e consumo di droga sono all’ordine del giorno. Si è creato infatti un circuito con la microcriminalità che gravita intorno al vicino centro commerciale di via Canova, visto che quest’ultimo, una volta monitorato dalle forze dell’ordine, ha indotto ... 🔗lanazione.it

Firenze, la manifestazione in via del Saletto: "Degrado senza fine, ora basta" - Il Comitato Quartiere 4 indice una protesta martedì 29 alle 18 per chiedere di riqualificare e presidiare i giardini che fanno da base allo stesso circuito di criminalità che attanaglia l'Esselunga di ... 🔗msn.com

Il giardino della vergogna. Via del Saletto si ribella: "Qui Far West a ogni ora" - La protesta dei residenti per recuperare il parco in preda al degrado. Vertice all’Isolotto sui problemi del centro commerciale: scontro politico. 🔗msn.com