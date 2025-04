Presidenza Trump | 70 giorni di turbolenze sui mercati con perdite record

giorni di Presidenza Trump ci sono stati 70 giorni di scambi a singhiozzo sui mercati finanziari e 32 giorni di perdite, con oltre 6.500 miliardi di dollari cancellati dal valore delle società quotate. Lo scrive il New York Times, secondo cui per i mercati finanziari il calo del 7% dell'indice S&P 500 rappresenta il peggior inizio di mandato presidenziale da quando Gerald R. Ford subentrò a Richard M. Nixon nell'agosto del 1974, dopo lo scandalo Watergate.La crisi, sottolinea il quotidiano, è persino peggiore di quando scoppiò la bolla tecnologica all'inizio del secolo, e George W. Bush ereditò un mercato già in caduta libera. Al contrario, Trump ha ereditato un'economia solida e un mercato azionario in ascesa da un massimo storico all'altro. La situazione è cambiata rapidamente quando Trump ha annunciato i suoi dazi il 2 aprile, facendo esplodere la volatilità nei mercati finanziari. 🔗 Quotidiano.net - Presidenza Trump: 70 giorni di turbolenze sui mercati con perdite record Nei primi centodici sono stati 70di scambi a singhiozzo suifinanziari e 32di, con oltre 6.500 miliardi di dollari cancellati dal valore delle società quotate. Lo scrive il New York Times, secondo cui per ifinanziari il calo del 7% dell'indice S&P 500 rappresenta il peggior inizio di mandato presidenziale da quando Gerald R. Ford subentrò a Richard M. Nixon nell'agosto del 1974, dopo lo scandalo Watergate.La crisi, sottolinea il quotidiano, è persino peggiore di quando scoppiò la bolla tecnologica all'inizio del secolo, e George W. Bush ereditò un mercato già in caduta libera. Al contrario,ha ereditato un'economia solida e un mercato azionario in ascesa da un massimo storico all'altro. La situazione è cambiata rapidamente quandoha annunciato i suoi dazi il 2 aprile, facendo esplodere la volatilità neifinanziari. 🔗 Quotidiano.net

