Quotidiano.net - Presidente Messico: bene allentamento dazi su case automobilistiche

Roma, 30 apr. (askanews) - Ladel, Claudia Sheinbaum, ha accolto con favore l'deisulleda parte del collega statunitense Donald Trump, affermando che si tratta di un passo avanti negli sforzi per evitare una guerra commerciale. "Questa è una buona notizia", ha affermato Sheinbaum, il cui Paese è considerato uno dei più esposti aisulle importazioni di Trump, nella sua conferenza stampa mattutina."Nuovamente c'è un riconoscimento del valore dell'accordo commerciale-Stati Uniti-Canada - ha detto la- ciò che è stato pubblicato a marzo per le aziendeaveva già dato alun vantaggio competitivo; da ciò che è stato pubblicato ieri (29 aprile, ndr), ne deriva un ulteriore vantaggio competitivo, quindi è comunque un vantaggio per il nostro Paese. 🔗 Quotidiano.net