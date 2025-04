Preside e capo scout ma per decenni ha abusato di ragazzini arrestato e condannato grazie all’IA

condannato a 46 anni di carcere in Inghilterra per reati di abuso sessuale su minori. Per incastrarlo, dopo 27 anni di fuga all'estero, è stato necessario utilizzare l'intelligenza artificiale che la polizia ha messo in campo per identificarlo.

