Presa la banda di ladri che rubava solo Panda la tecnica dell’auto a noleggio e i furti in pochi minuti – Il video

Panda tra Reggio Calabria e provincia. La banda di ladri riusciti a rubare le auto in pochi minuti, forzando serrature e accensione con centraline modificate. Sei le persone coinvolte nell’operazione svolta dai carabinieri reggini: quattro sono finite agli arresti domiciliari. Altre due sono state raggiunge da un provvedimento di obbligo di dimora. L’operazione è scattata tra Rosarno e Vibo Valentia, su ordine del gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura diretta da Giuseppe Lombardo. Le accuse sono di furto aggravato, tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. Secondo quanto ricostruito, la banda avrebbe messo a segno almeno dieci colpi tra giugno e settembre 2024.Tutto è partito da un furto mancatoA dare il via alle indagini, un tentato furto nel centro di Bagnara Calabra, dove una Panda era stata danneggiata e abbandonata. 🔗 Erano diventati un incubo per i proprietari delle Fiattra Reggio Calabria e provincia. Ladiriusciti a rubare le auto in, forzando serrature e accensione con centraline modificate. Sei le persone coinvolte nell’operazione svolta dai carabinieri reggini: quattro sono finite agli arresti domiciliari. Altre due sono state raggiunge da un provvedimento di obbligo di dimora. L’operazione è scattata tra Rosarno e Vibo Valentia, su ordine del gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura diretta da Giuseppe Lombardo. Le accuse sono di furto aggravato, tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. Secondo quanto ricostruito, laavrebbe messo a segno almeno dieci colpi tra giugno e settembre 2024.Tutto è partito da un furto mancatoA dare il via alle indagini, un tentato furto nel centro di Bagnara Calabra, dove unaera stata danneggiata e abbandonata. 🔗 Open.online

