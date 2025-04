Presa a mazzate in viso da un uomo mezzo nudo a Milano la denuncia social di Carlotta Ferlito | Ma lui non avrà alcuna sanzione – Il video

Milano, sulla banchina della metropolitana – nella stazione Cadorna – una giovane sta attendendo il treno. Improvvisamente viene aggredita da un uomo nudo dalla vita in giù, che la picchia sul volto e sul corpo con una mazza. È la storia che la ex ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato con un post sui social media. «È capitata a una delle mie migliori amiche, ora lei è rimasta scioccata. Non riesce neanche a stare negli spazi pubblici dove si trova in mezzo ad altra gente». Secondo quanto hanno riferito le forze dell’ordine alla vittima, quell’uomo avrebbe prima tentato di molestare due ragazze e poi aggredito un funzionario dei mezzi pubblici. «Questo soggetto già pregiudicato non avrà alcuna diciamo sanzione, al di là del interrogatorio e qualche ora dietro le sbarre», ha commentato amara Ferlito. 🔗 Una classica giornata di lavoro a, sulla banchina della metropolitana – nella stazione Cadorna – una giovane sta attendendo il treno. Improvvisamente viene aggredita da undalla vita in giù, che la picchia sul volto e sul corpo con una mazza. È la storia che la ex ginnastaha raccontato con un post suimedia. «È capitata a una delle mie migliori amiche, ora lei è rimasta scioccata. Non riesce neanche a stare negli spazi pubblici dove si trova inad altra gente». Secondo quanto hanno riferito le forze dell’ordine alla vittima, quell’avrebbe prima tentato di molestare due ragazze e poi aggredito un funzionario dei mezzi pubblici. «Questo soggetto già pregiudicato nondiciamo, al di là del interrogatorio e qualche ora dietro le sbarre», ha commentato amara. 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

“Volevo trattare le rughe del viso ma mi non so cosa mi abbia iniettato. Ho sofferto di depressione”: parla un uomo deturpato dal ‘dottor silicone’ Stefano Stracciari - Il “dottor Silicone” è stato di nuovo arrestato. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Il chirurgo estetico bolognese Stefano Stracciari era già stato sospeso mesi fa dalla professione per dodici mesi e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro (Bologna) per aver riaperto illegalmente il suo studio sotto sequestro. Stracciari, riporta in data 8 aprile il quotidiano felsineo, “è stato arrestato dai carabinieri per aver violato nuovamente la misura cautelare”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Incubo stalker per la tennista Emma Raducanu a Dubai. La 22enne in lacrime dopo essere stata presa di mira da un uomo - Torna l’incubo stalker per la tennista britannica Emma Raducanu, gia vittima in passato delle attenzioni morbose di qualche fan e vittima in questi giorni a Dubai di un’altra vicenda inquietante. Durante il torneo Wta 1000 in corso nella città degli Emirati la 22enne è stata presa di mira da «un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo" nei suoi confronti, avvicinandola lunedì scorso... 🔗feedpress.me

Rapina una farmacia con un apri-scatole e il viso coperto da collant da donna: arrestato un uomo a Rivoli | Video - I carabinieri di Rivoli hanno arrestato un uomo di 46 anni per rapina aggravata. Tutto fa pensare che sia lui il responsabile del colpo del 13 febbraio 2025, in una farmacia in città. La rapina Il 46enne, intorno alle 19, è entrato nel punto vendita con il volto coperto da un collant da... 🔗torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Presa a mazzate in viso da un uomo mezzo nudo a Milano», la denuncia social di Carlotta Ferlito: «Ma lui non avrà alcuna sanzione» - Il video; PRESA A MAZZATE LA STATUA DEL CRIMINALE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Le migliori creme idratanti per la pelle del viso di un uomo - Curare con continuità e con prodotti di qualità la pelle del viso è essenziale anche per un uomo, per mantenere sempre più a lungo il volto fresco, deterso a fondo, idratato e rassodato. 🔗esquire.com

FILM IN TV: L’uomo con la macchina da presa, di Džiga Vertov - scriveva Dziga Vertov quando i fermenti rivoluzionari spingevano gli artisti a cercare forme espressive idonee. L'uomo con la macchina da presa esprime l'onnipotenza del mezzo e del suo autore, nella ... 🔗sentieriselvaggi.it