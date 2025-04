Preparativi per il Conclave | Roma pronta per l' elezione del nuovo Papa

Conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento clou più importante. Non sapendo quando avverrà l'elezione e quando potrà esserci l'intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l'Angelus con un nuovo Papa e questo richiederà una serie di servizi particolari. Abbiamo deciso insieme di dover essere pronti con tutta la forza disponibile, seguendo il modello che abbiamo utilizzato per le esequie del Papa". Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura nella capitale. 🔗 Quotidiano.net - Preparativi per il Conclave: Roma pronta per l'elezione del nuovo Papa "Ilha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento clou più importante. Non sapendo quando avverrà l'e quando potrà esserci l'intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l'Angelus con une questo richiederà una serie di servizi particolari. Abbiamo deciso insieme di dover essere pronti con tutta la forza disponibile, seguendo il modello che abbiamo utilizzato per le esequie del". Così il prefetto di, Lamberto Giannini, dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura nella capitale. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa: le ultime - di Redazione JuventusNews24Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa all’esterno della Nazionale: le ultime Nel prossimo turno di campionato la Juventus farà visita alla Roma per una sfida che metterà palio pesantissimi punti per la corsa alla prossima Champions League, più che mai nel vivo. Tudor ha recuperato Cambiaso che sarà inserito nella lista dei convocati. 🔗juventusnews24.com

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Mancini sicuro: «Non è una questione di pressione. La Roma è pronta, ma servirà questa cosa» - Mancini, difensore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Atletic Bilbao Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla gara contro l’Atletic Bilbao. LE PAROLE – «No, la pressione deve esserci sempre, ma quella giusta, quella cosa che senti dentro lo stomaco in partite importanti. I professionisti […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Preparativi per il Conclave: Roma pronta per l'elezione del nuovo Papa; Dopo i funerali di Francesco Roma si prepara al conclave per eleggere il nuovo papa; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Conclave, inizierà il 7 maggio. I cardinali: “Sarà lungo, non ci conosciamo”. I preparativi, gli accordi e Santa Marta pronta a blindarsi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, prefetto Roma: "Dobbiamo essere pronti dal primo giorno con tutta la forza disponibile" - (LaPresse) "Oggi soprattutto abbiamo affrontato le iniziative da mettere in campo la prossima settimana, perché il Conclave ha la sua ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Conclave, Roma schiera oltre 4.000 agenti per la sicurezza - Il prefetto Giannini al vertice a Palazzo Valentini annuncia un piano straordinario, con un dispiegamento di forze paragonabile ai funerali di Papa Francesco ... 🔗rainews.it

Prefetto di Roma: 'Per il conclave modello di sicurezza dei funerali' - "Il conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a ... 🔗ansa.it