Premio Leone d’Argento 2025 | ecco i cinque finalisti dell' Empoli Fc

Emmanuel Gyasi, Liam Henderson, Luca Marianucci, Giuseppe Pezzella e Mattia Viti (nella foto). Sono loro i cinque finalisti dell'edizione 2025 del Premio Leone d'Argento, storico riconoscimento nato nel 2003 e legato all'Empoli Fc. Gli ultimi cinque ad essere eliminati sono stati mister D'Aversa, Pellegri, Esposito, Cacace e Grassi. Adesso le votazioni proseguono con la modalità della sola preferenza tra i cinque finalisti. Per esprimere la propria preferenza c'è un'apposita sezione sul sito ufficiale del concorso all'indirizzo www.PremioLeonedargento.it. Il nome del vincitore sarà svelato tra qualche settimana, prima del termine del campionato.Nei prossimi giorni, invece, un'apposita giuria tecnica composta da giornalisti, ex calciatori ed allenatori azzurri, e addetti ai lavori assegnerà il Premio della Critica "Antonio Bassi", sempre scegliendo tra i cinque finalisti.

