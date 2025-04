Premio Campania Europa 2024 2025 ad una studentessa irpina

Federica Peluso, alunna della V A del Liceo Classico del Convitto Nazionale di Avellino, è risultata vincitrice del "Premio Campania Europa 2024/2025", concorso bandito dall' A.R.E.C., giunto alla XXI edizione, riservato agli studenti dell'ultimo anno delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado della Regione Campania. Il Premio, consistente in un viaggio a Bruxelles dal 2 al 5 maggio 2025, per visita alla sede Istituzionale del Parlamento Europeo, nasce dalla volontà di promuovere una riflessione sul tema dell'Unione Europea, con riferimento al ruolo che la Regione Campania svolge in essa. L'alunna ha scelto di trattare la seconda delle tracce proposte, sull'operato di Altiero Spinelli che, nel 1941, insieme ad Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, con il "Manifesto di Ventotene" pose le basi del Federalismo Europeo.

