Prelemi | distanti ma con amore L’ultimo gesto speciale pre partenza tra Giulia e Pierpaolo

Prelemi, Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Honduras: ultimo pranzo "Made in Italy" con Giulia Salemi. Ecco cosa emerge dai socialPrelemi, Pierpaolo Pretelli è pronto a spiccare il volo verso una nuova avventura televisiva: destinazione Honduras. L'ex velino e volto amato della TV italiana si appresta a unirsi al cast de L'Isola dei Famosi, dove lo attende un'esperienza intensa e del tutto inedita. Ma prima del decollo, ha voluto dedicare un momento tutto speciale alla persona che da anni gli è accanto: Giulia Salemi.Leggi anche Pierpaolo Pretelli: il talento che illumina la nuova edizione de L'Isola dei FamosiUltimo pranzo italiano e d'amore: la pre partenza dell'inviatoIn un clima di dolcezza e complicità, la coppia ha condiviso un ultimo pranzo dal sapore tutto italiano, tra i profumi della cucina tradizionale e l'immancabile intimità che li contraddistingue.

