Preghiera della sera 30 Aprile 2025 | Abbracciami nella Tua misericordia

Abbracciami nella tua misericordia”. È la Preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro . L'articolo Preghiera della sera 30 Aprile 2025: “Abbracciami nella Tua misericordia” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 30 Aprile 2025: “Abbracciami nella Tua misericordia” tua”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro . L'articolo30: “Tua” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it

