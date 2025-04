Preferiti di Leeds per firmare Ipswich in avanti

Ipswich Town Against Crystal Palace (foto di Julian FinneyGetty Images)Secondo quanto riferito, Leeds United sta emergendo come i favoriti per il trasferimento dell'ala della città di Ipswich Omari Hutchinson prima di questa estate.Con Ipswich che torna al campionato dopo la recente retrocessione dalla Premier League, ci saranno sicuramente alcune uscite importanti da Portman Road nei mesi a venire.Si è parlato molto dello attaccante di Ipswich Liam Delap, che è stato collegato a grandi club come il Manchester United e il Chelsea, ma anche Hutchinson sarà anche uno da guardare.

