precipita con il parapendio morto romano di 55 anni

Un romano di 55 anni è morto in un incidente in parapendio in Veneto. Il dramma stamattina: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Era arrivato in compagnia di altri amici partiti dalla Capitale e si trovava insieme a una comitiva di Pordenone. L'incidente alle.

Parapendio precipita nel giardino di una casa: troppo gravi le ferite, l'86enne è morto sul colpo - ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - Turista tedesco perde il controllo del parapendio e precipita nel giardino di una casa. Troppo gravi le ferite riportate in seguito alla caduta, l'uomo, Jurgen... 🔗ilgazzettino.it

Pilota di parapendio 86enne precipita nel giardino di un’abitazione e muore a Romano d’Ezzelino - Un pilota di parapendio tedesco di 86 anni ha perso la vita precipitando nel giardino di una casa di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. L’incidente è accaduto verso le ore 12:30 di sabato 5 aprile. Il pilota tedesco Jurgen Vogt è deceduto sul colpo L’uomo, Jurgen Vogt, è morto sul colpo in seguito alle gravi ferite riportate e a nulla è valso l’intervento del Suem 118 giunto da Crespano del Grappa e Bassano del Grappa che aveva inviato anche l’elisoccorso. 🔗notizieaudaci.it

Vicenza, 86enne tedesco precipita con il parapendio in un giardino privato: è morto - All'arrivo dei soccorritori per l'uomo non c'era più nulla da fare. Non sono chiare le motivazioni dell'incidente, ma si ipotizza che la vittima non si fosse ancorata adeguatamente alla vela e che abbia quindi perso velocemente quota senza riuscire a riprendere il controllo del velivolo L'articolo Vicenza, 86enne tedesco precipita con il parapendio in un giardino privato: è morto proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Pilota di parapendio precipita e si schianta sul Monte Toc: muore a 55 anni - SOVERZENE (BELLUNO) - Alle 12.30 circa un pilota di parapendio ha contattato la Centrale del 118, poiché un suo compagno di volo era precipitato impattando sul versante sud ovest del Monte ... 🔗msn.com

Precipita con il parapendio nel Bellunese, morto 55enne - Un uomo è morto precipitando con il parapendio e finendo contro le pendici nel monte Toc nel territorio di Soverzene (Belluno). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Muore con il parapendio sul monte Toc - La vittima è uno sportivo romano di 55 anni: improvvisamente, la sua vela si è chiusa, sotto gli occhi degli amici che lo hanno visto cadere ... 🔗rainews.it