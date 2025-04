Precarietà e salari da fame E il cuneo fiscale in Italia si fa più pesante

Precarietà e bassi salari, presentato insieme alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio a dieci anni dal Jobs Act, e i nuovi dati dell’Ocse su cuneo fiscale e stipendi, spengono qualsiasi entusiasmo, checché ne dica Giorgia Meloni.Tra il 2008 e il 2024 i salari reali medi in Italia sono diminuiti di 9 punti percentuali, mentre in Germania e Francia si è assistito ad un incremento, rispettivamente, del 14% e del 5%, si legge nel report della Cgil. Con la forte diffusione di contratti a tempo determinato e part time – e con la moltiplicazione di centinaia di contratti di lavoro differenziati per categorie specifiche di lavoratori e lavoratrici – la tenuta dei salari, spiega il sindacato, si è indebolita. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Precarietà e salari da fame. E il cuneo fiscale in Italia si fa più pesante Una gragnola di dati negativi sul mercato del lavoro rendono ancora più amaro questo Primo maggio e certificano il flop del governo Meloni. Dopo l’Eurostat che ha certificato che il 9% dei lavoratori full-time è in povertà e l’Istat che ha comunicato che gli stipendi sono a -8% sul 2021, ieri il rapporto della Cgil sue bassi, presentato insieme alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio a dieci anni dal Jobs Act, e i nuovi dati dell’Ocse sue stipendi, spengono qualsiasi entusiasmo, checché ne dica Giorgia Meloni.Tra il 2008 e il 2024 ireali medi insono diminuiti di 9 punti percentuali, mentre in Germania e Francia si è assistito ad un incremento, rispettivamente, del 14% e del 5%, si legge nel report della Cgil. Con la forte diffusione di contratti a tempo determinato e part time – e con la moltiplicazione di centinaia di contratti di lavoro differenziati per categorie specifiche di lavoratori e lavoratrici – la tenuta dei, spiega il sindacato, si è indebolita. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Su altri siti se ne discute

Stop metalmeccanici. Confermato lo sciopero, sit in a Campolungo:: "Basta salari da fame" - I metalmeccanici della provincia di Ascoli, stamani, incroceranno le braccia. Lo sciopero indetto da Cgil Cisl e Uil ha lo scopo di porre in essere un’azione di protesta per il manato rinnovo del contratto di lavoro nazionale. Alessandro Pompei segretario Fiom Cgil di Ascoli ci ha detto: "Il Piceno sta vivendo un preoccupante processo di deindustrializzazione. Non è un caso quello che sta avvenendo a comunanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Stipendi da fame, l’Italia delle destre ultima tra i Paesi del G20 sui salari - Fa presto la maggioranza ad esultare. Secondo il rapporto mondiale dell’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) i salari reali in Italia nel 2024 sono aumentati del 2,3% dopo la caduta registrata nel 2022 (-3,3%) e nel 2023 (-3,2%) legata alla fiammata inflazionistica. Ma la maggioranza occulta un altro dato che emerge dal Report. L’analisi delle tendenze salariali in un arco temporale di 17 anni evidenzia come l’Italia abbia subito le perdite maggiori in termini assoluti di potere d’acquisto dei salari a partire dal 2008. 🔗lanotiziagiornale.it

Salari, ruoli e precarietà: la discriminazione di genere a Venezia e in Veneto - La giornata internazionale della donna, come ogni 8 marzo, diviene un giorno in più di riflessione sulle diseguaglianze e le discriminazioni di genere persistenti non solo nel mondo, ma anche nel nostro territorio. I dati dell'osservatorio regionale sul mercato del Lavoro dicono che la differenza... 🔗veneziatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Precarietà e salari da fame. E il cuneo fiscale in Italia si fa più pesante; Legge di Bilancio 2025: torna l’austerità, tranne che per le imprese. Il rientro dal deficit lo pagano i lavoratori; Lorenza Ameglio riconfermata segretaria provinciale PRC; Salari da fame e precarietà: la denuncia delle lavoratrici del terzo settore. 🔗Ne parlano su altre fonti