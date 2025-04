Prato primo maggio in Duomo | messa per i lavoratori e ostensione del Sacro Cingolo

Prato, 30 aprile 2025- La messa per i lavoratori e l’ostensione del Sacro Cingolo mariano. Sono due le celebrazioni in programma nella giornata del primo maggio nella cattedrale di Prato. Per la Chiesa la festività civile ha un duplice significato: si vuole onorare il mondo del lavoro e la Madonna, alla quale è dedicato tradizionalmente il mese di maggio. La messa in Duomo è alle ore 9,30, celebrata in suffragio di tutte le persone morte sul lavoro. Alla celebrazione sono invitati i lavoratori e le aggregazioni laicali impegnate nel sociale. Presiede il vicario generale monsignor Daniele Scaccini. Nel pomeriggio il programma è tutto nella tradizione pratese. Alle 17 è prevista la recita del rosario, a seguire si tiene l’ostensione della Sacra Cintola di Maria e poi viene celebrata la messa. 🔗 Lanazione.it - Prato, primo maggio in Duomo: messa per i lavoratori e ostensione del Sacro Cingolo , 30 aprile 2025- Laper ie l’delmariano. Sono due le celebrazioni in programma nella giornata delnella cattedrale di. Per la Chiesa la festività civile ha un duplice significato: si vuole onorare il mondo del lavoro e la Madonna, alla quale è dedicato tradizionalmente il mese di. Lainè alle ore 9,30, celebrata in suffragio di tutte le persone morte sul lavoro. Alla celebrazione sono invitati ie le aggregazioni laicali impegnate nel sociale. Presiede il vicario generale monsignor Daniele Scaccini. Nel pomeriggio il programma è tutto nella tradizione pratese. Alle 17 è prevista la recita del rosario, a seguire si tiene l’della Sacra Cintola di Maria e poi viene celebrata la. 🔗 Lanazione.it

