Prato | blitz nel Macrolotto scoperta bisca clandestina cinese Cinque denunciati

Macrolotto c'era una bisca ritenuta clandestina dagli inquirenti. Era gestita da più cittadini cinesi e veniva praticato il gioco d'azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connesso a dinamiche di illegalità economico-finanziariaL'articolo Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese. Cinque denunciati proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese. Cinque denunciati Nelc'era unaritenutadagli inquirenti. Era gestita da più cittadini cinesi e veniva praticato il gioco d'azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connesso a dinamiche di illegalità economico-finanziariaL'articolonelproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blitz sul Gargano, scoperta discarica abusiva con 800 tonnellate di rifiuti: azienda nei guai - MONTE SANT'ANGELO - Militari in forza al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, con il coordinamento del 6° Centro Controllo Ambiente Marino della Direzione Marittima di Bari, hanno portato a termine un’attività di polizia ambientale presso un’impresa... 🔗foggiatoday.it

Blitz delle Fiamme Gialle. Scoperta evasione fiscale tra allevatori e veterinari - Affari ‘in nero’ con i fedeli quattro zampe. Nel mirino della Guardia di Finanza della tenenza di Cattolica sono finiti allevatori di cani e veterinari della provincia, che si sono ritrovati nei guai per mancate dichiarazioni di ricavi e per non aver pagato le tasse. Di recente, i militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto un caso di evasione fiscale che coinvolge un allevatore di cani di razza Shiba Inu a Bellaria - Igea Marina. 🔗ilrestodelcarlino.it

Visita alla scoperta del Prato della Valle e della Basilica di Santa Giustina - Passeggiata di circa 2 ore che ci mostrerà due degli aspetti più rappresentativi della nostra città: La Monumentale Basilica di Santa Giustina, di cui visiteremo gli interni, e la piazza che più ci rappresenta nel mondo! Scopriremo com'è passata dall'essere "il Paradiso delle Ranocchie" come la... 🔗padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Giocavano a black jack nella bisca clandestina: sul tavolo oltre 9mila euro; Prato, scoperta bisca clandestina al Macrolotto: giocavano al gioco d’azzardo Mahjong con migliaia di euro in contanti; Il blitz della Finanza. Smascherata fabbrica del falso: business da 850mila euro al giorno; Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese. Cinque denunciati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scoperta bisca clandestina a Prato: sequestrati contanti e materiale da gioco, 5 denunce - a Guardia di Finanza di Prato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha scoperto una bisca clandestina dove si praticava ... 🔗gonews.it

Prato, scoperta bisca clandestina: sui tavoli da gioco 4mila euro in contanti - L’indagine della procura in un locale in via Filzi. Contestati al gestore e a quattro giocatori i reati di esercizio e partecipazione a gioco d’azzardo ... 🔗msn.com

Prato, scoperta bisca clandestina di 'Mahjong': scattano sequestri e denunce - Nell'ambito di una articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato, è stata individuata una bisca clandestina, ubicata nel macrolotto in via Filzi a Prato, gestita ... 🔗055firenze.it