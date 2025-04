Prato ancora un progetto per la messa in sicurezza del torrente Ficarello

Prato, 30 aprile 2025 - ancora un progetto per la messa in sicurezza del torrente Ficarello approvato dalla giunta su proposta del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi. Anche per la realizzazione di questi lavori è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana. L'intervento sul Ficarello prevede la realizzazione di una vasca di laminazione di superficie posta a monte di via Anita Garibaldi a Viaccia, nella parte nord del torrente, capace di contenere parte dei ruscellamenti provenienti dal torrente Bagnolo. Il volume di invaso previsto è di 15.000 mc.L'ammontare del progetto, tra costi dei lavori, rilievi e acquisizione delle aree è di 1 milione di euro. Questo progetto si aggiunge agli altri due, approvati dalla giunta circa due settimane fa che riguardano la messa in sicurezza del torrente Vella con la realizzazione lungo via A. 🔗 Lanazione.it - Prato, ancora un progetto per la messa in sicurezza del torrente Ficarello , 30 aprile 2025 -unper laindelapprovato dalla giunta su proposta del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi. Anche per la realizzazione di questi lavori è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana. L'intervento sulprevede la realizzazione di una vasca di laminazione di superficie posta a monte di via Anita Garibaldi a Viaccia, nella parte nord del, capace di contenere parte dei ruscellamenti provenienti dalBagnolo. Il volume di invaso previsto è di 15.000 mc.L'ammontare del, tra costi dei lavori, rilievi e acquisizione delle aree è di 1 milione di euro. Questosi aggiunge agli altri due, approvati dalla giunta circa due settimane fa che riguardano laindelVella con la realizzazione lungo via A. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Prato, sì alla messa in sicurezza dei torrenti Vella e Ficarello - Prato, 10 aprile 2025 - Via libera della giunta comunale al progetto per la messa in sicurezza dei torrenti Vella e Ficarello. Per la realizzazione dei lavori è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana. Tra gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio pratese, quelli relativi ai torrenti Vella e Ficarello sono considerati prioritari. 🔗lanazione.it

In corso i rilievi per il progetto di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale - Sono in corso in questi giorni a Sant’Ermete i rilievi tecnici propedeutici all’intervento di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale: gli operatori incaricati, di conseguenza, sono visibili sul territorio mentre effettuano le rilevazioni necessarie all’attività progettuale. Il... 🔗riminitoday.it

Prato, la Provincia lancia un progetto innovativo per la sicurezza pedonale sulla SR 325 - Prato, 18 aprile 2025 - La Provincia di Prato ha redatto un innovativo progetto finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni lungo la SR325, in quanto utenti vulnerabili particolarmente esposti ai rischi di incidentalità nelle aree urbane. Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Bando della Regione Toscana, pubblicato il 27 gennaio 2025, per la sicurezza stradale delle strade regionali che attraversano i centri abitati. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Prato, ancora un progetto per la messa in sicurezza del torrente Ficarello; Prato, in Cattedrale la messa per i lavoratori; Messa in sicurezza idraulica, la giunta approva i progetti per le casse d’espansione dei torrenti Vella e Ficarello; Prato, la Provincia lancia un progetto innovativo per la sicurezza pedonale sulla SR 325. 🔗Cosa riportano altre fonti

Prato, ancora un progetto per la messa in sicurezza del torrente Ficarello - Prato, 30 aprile 2025 - Ancora un progetto per la messa in sicurezza del torrente Ficarello approvato dalla giunta su proposta del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Simone Faggi. Anche p ... 🔗lanazione.it

Prato, sì alla messa in sicurezza dei torrenti Vella e Ficarello - Prevista una cassa di espansione destinata alla laminazione delle piene per il Vella e tre casse di espansione per il Ficarello Prato ... comunale al progetto per la messa in sicurezza dei ... 🔗lanazione.it

Messa in sicurezza idraulica, la giunta approva i progetti per le casse d’espansione dei torrenti Vella e Ficarello - Via libera della giunta comunale di Prato al progetto per la messa in sicurezza idraulica dei torrenti Vella e Ficarello. Il disegno, che rientra negli interventi utili alla mitigazione del rischio id ... 🔗toscanatv.it