Prato al Santo Stefano bambini in ‘viaggio’ verso la sala operatoria in microcar e moto

Prato, 30 aprile 2025 – In microcar o in moto verso la sala operatoria. Niente più barelle o risciò, all'ospedale Santo Stefano di Prato, per i piccoli pazienti di un'età compresa tra i tre e gli otto anni: sfrecceranno attraverso corsie e reparti a bordo della macchinina o della moto elettriche per raggiungere il blocco operatorio. Riparte il progetto "A smiling road to surgery”, grazie alla collaborazione tra Fondazione AMI e i Clown di Vippo Prato: da sabato prossimo per i degenti del reparto pediatrico sarà nuovamente possibile varcare la soglia del blocco operatorio a bordo della microcar oppure in moto, entrambe super accessoriate con marcia e retromarcia, fari a led e display oltre al lettore mp3 per la musica. Sia la vettura che la moto sono entrambe radiocomandabili dal personale sanitario o dai genitori. 🔗 Lanazione.it - Prato, al Santo Stefano bambini in ‘viaggio’ verso la sala operatoria in microcar e moto , 30 aprile 2025 – Ino inla. Niente più barelle o risciò, all'ospedaledi, per i piccoli pazienti di un'età compresa tra i tre e gli otto anni: sfrecceranno attracorsie e reparti a bordo della macchinina o dellaelettriche per raggiungere il blocco operatorio. Riparte il progetto "A smiling road to surgery”, grazie alla collaborazione tra Fondazione AMI e i Clown di Vippo: da sabato prossimo per i degenti del reparto pediatrico sarà nuovamente possibile varcare la soglia del blocco operatorio a bordo dellaoppure in, entrambe super accessoriate con marcia e retromarcia, fari a led e display oltre al lettore mp3 per la musica. Sia la vettura che lasono entrambe radiocomandabili dal personale sanitario o dai genitori. 🔗 Lanazione.it

