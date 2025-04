Prada ricavi netti in crescita del 13% a 134 miliardi

miliardi (+13%). A trainare i conti il brand Miu Miu che ha aumentato i ricavi del 60%

Prada Group: ricavi netti 2024 a 5,4 miliardi, utile netto in crescita del 25% - Prada Group ha segnato nel 2024 ricavi netti per 5,4 miliardi (+17% rispetto al 2023 a cambi costanti). Le vendite retail sono state pari a 4,8 miliardi in crescita del 18%, confermata nel quarto trimestre, e sono salite due cifre in tutte le aree geografiche eccetto le Americhe: il marchio Prada ha registrato nell'intero 2024 un aumento del 4% e Miu Miu del 93% in un anno record per il brand. L'utile netto del gruppo è salito del 25% a 839 milioni e il cda ha deciso di proporre alla prossima assemblea del 30 aprile un dividendo di 0,164 euro per azione (da 0,137 euro). 🔗quotidiano.net

Prada, nel 2024 ricavi netti a 5,4 miliardi. Record vendite per Miu Miu - Il Gruppo Prada ha concluso il 2024 con un fatturato netto di 5,4 miliardi di euro, registrando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente, superando ampiamente la media di mercato. L’utile netto del gruppo è salito a 839 milioni di euro, con un incremento del 25% anno su anno. Le vendite nei negozi fisici hanno […] L'articolo Prada, nel 2024 ricavi netti a 5,4 miliardi. Record vendite per Miu Miu è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

