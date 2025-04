Prada ricavi in crescita grazie alla performance di Miu Miu

Prada ha registrato ricavi netti pari a 1,341 miliardi di euro, segnando un incremento del 13 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato principalmente dalla performance eccezionale del marchio Miu Miu, che ha visto le vendite al dettaglio aumentare del 60 per cento su base annua, con ottimi risultati in tutte le categorie e aree geografiche. Il canale retail ha mostrato un incremento del 13 per cento anno su anno, sostenuto da vendite like-for-like e full price. Il marchio principale, Prada, ha mantenuto vendite retail stabili, affrontando una base comparativa particolarmente sfidante rispetto al primo trimestre del 2024. A livello geografico, tutte le regioni hanno contribuito positivamente alla crescita. 🔗 ?Nel primo trimestre del 2025, il gruppoha registratonetti pari a 1,341 miliardi di euro, segnando un incremento del 13 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato principalmente deccezionale del marchio Miu Miu, che ha visto le vendite al dettaglio aumentare del 60 per cento su base annua, con ottimi risultati in tutte le categorie e aree geografiche. Il canale retail ha mostrato un incremento del 13 per cento anno su anno, sostenuto da vendite like-for-like e full price. Il marchio principale,, ha mantenuto vendite retail stabili, affrontando una base comparativa particolarmente sfidante rispetto al primo trimestre del 2024. A livello geografico, tutte le regioni hanno contribuito positivamente. 🔗 Ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Prada, ricavi netti in crescita del 13% a 1,34 miliardi - Bene le vendite nei negozi di proprietà per il marchio milanese a 1,21 miliardi (+13%). A trainare i conti il brand Miu Miu che ha aumentato i ricavi del 60% 🔗ilgiornale.it

Prada Group: ricavi netti 2024 a 5,4 miliardi, utile netto in crescita del 25% - Prada Group ha segnato nel 2024 ricavi netti per 5,4 miliardi (+17% rispetto al 2023 a cambi costanti). Le vendite retail sono state pari a 4,8 miliardi in crescita del 18%, confermata nel quarto trimestre, e sono salite due cifre in tutte le aree geografiche eccetto le Americhe: il marchio Prada ha registrato nell'intero 2024 un aumento del 4% e Miu Miu del 93% in un anno record per il brand. L'utile netto del gruppo è salito del 25% a 839 milioni e il cda ha deciso di proporre alla prossima assemblea del 30 aprile un dividendo di 0,164 euro per azione (da 0,137 euro). 🔗quotidiano.net

Nvidia: ricavi in crescita del 78% grazie a domanda per Ia - Roma, 26 feb. (askanews) – Ricavi in crescita del 78% per Nvidia, nel quarto trimestre 2024. La compagnia che produce processori grafici ha annunciato i dati dopo la chiusura della Borsa di Wall street e i risultati sono superiori alle attese: i ricavi sono stati di 39,33 miliardi di dollari, contro i 38,05 previsti. Per l’intero anno fiscale i ricavi sono di 130,5 miliardi, in crescita del 114%. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

