Prada nel Q1 2025 ricavi a €134 mln +13% trainati dal retail; Guerra | Crescita solida nonostante contesto complesso

retail stabili, condizionate dal confronto con il trimestre 2024; Miu Miu protagonista della performance del Gruppo, segnando un +60% anno su anno, con risultati solidi in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche Prada, società italiana del lusso quotata a 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Prada, nel Q1 2025 ricavi a €1,34 mln (+13%) trainati dal retail; Guerra: "Crescita solida nonostante contesto complesso" La Holding registra venditestabili, condizionate dal confronto con il trimestre 2024; Miu Miu protagonista della performance del Gruppo, segnando un +60% anno su anno, con risultati solidi in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche, società italiana del lusso quotata a 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prada, nel 2024 utile netto a €839 mln (+25%), ricavi a €5,4 mld (+17%); Guerra: "Per il 2025 crescita solida sostenibile e superiore alla media" - La forte rilevanza dei marchi e l'esecuzione rigorosa della strategia hanno generato una traiettoria molto positiva di ricavi e margini: anno record per Miu Miu, con Retail in aumento del 93% anno su anno Prada, nel 2024 utile netto a €839 mln (+25%), ricavi a €5,4 mld (+17%); Guerra: "Per il 🔗ilgiornaleditalia.it

BNP Paribas, chiuso Q1 2025 con utile netto di €2,95 mld (-4,9%) e ricavi di €12,96 mld (+3,8%); in Italia utile di €245 mln (+16,3%) - Il gruppo bancario francese chiude il Q1 2025 con un utile netto di €2,95 miliardi (-4,9%) e ricavi a €12,96 miliardi (+3,8%); in Italia, la banca Bnl registra un utile di €245 milioni (+16,3%) e una raccolta netta del private banking a €1,5 miliardi (+6,6%) BNP Paribas ha concluso il primo t 🔗ilgiornaleditalia.it

Saipem, nel Q1 2025 utile netto a €77 mln (+35%) e EBTDA adjusted €351 mln (+30%); attesi ricavi a €15 mld e EBITDA a €1,6 mld - Saipem chiude il Q1 2025 con utile netto a €77 milioni, EBITDA adjusted a €351 milioni, ricavi a €3.518 milioni e ordini per €2.124 milioni; confermata la guidance per l'anno, attesi ricavi a €15 miliardi e EBITDA a €1,6 miliardi Saipem, chiude il primo trimestre del 2025 con un utile netto a 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Adidas: Q1 2025 positivo, il fatturato netto cresce a doppia cifra (+13%); Il caso Versace-Prada: cosa c’è dietro la vendita della maison; Prada S.p.A.: la crescita esplosiva di Miu Miu aumenta le vendite; Il made in Romania divide l’industria italiana della moda. In dieci anni l’export è dimezzato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Prada, ricavi in crescita del 13% nel primo trimestre trainati da Miu Miu - Prada, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con Ricavi Netti pari a 1.341 milioni di euro, in ... 🔗teleborsa.it

Prada conferma la crescita: ricavi a +13% nel primo trimestre - Il 2025 di Prada è iniziato all’insegna della crescita a doppia cifra: dopo un 2024 in netta controtendenza rispetto al mercato dell’alta gamma, il ... 🔗ilsole24ore.com

Prada: ricavi netti nel I trimestre +13%, corre Miu Miu con un +60% - Milano, 30 apr. (askanews) – Prada ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti in crescita del 13% a 1,341 miliardi di euro, stesso tasso di crescita per le vendite retail che hanno raggiunto 1,216 ... 🔗askanews.it