Prada nel Q1 2025 ricavi a €134 mln +13% trainati dal retail; Guerra | Crescita solida nonostante contesto complesso

Prada, nel Q1 2025 ricavi a €1,34 mln (+13%) trainati dal retail; Guerra: "Crescita solida nonostante contesto complesso" - La Holding registra vendite retail stabili, condizionate dal confronto con il trimestre 2024; Miu Miu protagonista della performance del Gruppo, segnando un +60% anno su anno, con risultati solidi in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche

Prada, società italiana del lusso quotata a Hong Kong, nel Q1 2025 ricavi a €1,34 mln (+13%) trainati dal retail; Guerra: 'Crescita solida nonostante contesto complesso'. A trainare la crescita è stat ...

