P=p-i | la formula per allenare la mente e sbloccare la performance

mente come sport e iscritto nei registri CONI nella categoria automobilismo.Si tratta di. 🔗 Trevisotoday.it - P=p-i: la formula per allenare la mente e sbloccare la performance Sabato 10 maggio 2025 alle ore 10.30 presso l’Imoco Bistrot di Conegliano, si terrà un evento che unisce mental coaching e simulazione di guida sportiva (sim racing ), l’unico Esport riconosciuto ufficialcome sport e iscritto nei registri CONI nella categoria automobilismo.Si tratta di. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Formula 1, Gp Suzuka: qualifiche, dove vederle e orario - (Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime due gare in Australia e Cina, il Circus fa tappa a Suzuka per un weekend che promette spettacolo. Dopo le prove libere, domani sabato 5 aprile tocca alle qualifiche. Ecco il programma di giornata, gli orari […] L'articolo Formula 1, Gp Suzuka: qualifiche, dove vederle e orario proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il vero errore nella formula dei dazi - Per dare un senso ai dazi “reciproci”, l’Amministrazione Trump ha pubblicato la formuletta usata per calcolare l’aliquota tariffaria necessar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Formula 1, Gp Bahrein: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo - (Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale del Bahrein per un weekend che promette spettacolo. Dalla prima sessione di prove libere di venerdì 11 aprile alla gara di domenica […] L'articolo Formula 1, Gp Bahrein: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo proviene da Webmagazine24. 🔗.com