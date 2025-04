Posto nel deposito per autobus Atm

autobus AtmSede di lavoro: Trezzo sull’Adda e MonzaCodice offerta Afolmet: 92577. Contratto: tempo indeterminato, full time 39 ore. Nel contesto di realizzazione del nuovo piano strategico, Net srl, gruppo Atm ricerca Tecnici da adibire alla manutenzione di autobus, presso i depositi della società.Per info: Afolmet.it 🔗 Ilgiorno.it - Posto nel deposito per autobus Atm Tecnici manutenzioneAtmSede di lavoro: Trezzo sull’Adda e MonzaCodice offerta Afolmet: 92577. Contratto: tempo indeterminato, full time 39 ore. Nel contesto di realizzazione del nuovo piano strategico, Net srl, gruppo Atm ricerca Tecnici da adibire alla manutenzione di, presso i depositi della società.Per info: Afolmet.it 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Atm conquista la gestione di 18 linee di autobus a Parigi - Atm apre un nuovo capitolo nel panorama internazionale del trasporto pubblico con un importante incarico in Francia: il gruppo si è aggiudicato la gestione di 18 linee di autobus della Croix du Sud, nella zona sud-ovest di Parigi. È la prima volta che un operatore estero vince un contratto per il trasporto locale nella capitale francese. Il contratto è della durata 5 anni. L'avvio delle operazioni è previsto per marzo 2026. 🔗quotidiano.net

Sassi contro l'autobus appena uscito dalla rimessa Amat, spaccato il vetro del posto guida - Ancora sassate contro un autobus dell'Amat. Questa mattina, all'alba, a essere stata presa di mira è stata la vettura della linea 237, appena uscita intorno alle 6 proprio dalla rimessa di via Casalini, diretta verso il nodo Oreto dove avrebbe dovuto svolgere il servizio. A bordo c'era solo... 🔗palermotoday.it

Sciopero Atm lunedì 24 febbraio 2025: a rischio metro, autobus e tram. Orari e fasce di garanzia - Milano, 20 febbraio 2025 – Ancora sciopero dei mezzi di trasporto a Milano e in Lombardia. Non solo i treni di Trenord – che si fermeranno dalle 21 del 22 alle 20.59 del 23 febbraio – ma anche metro, bus e tram di Atm. Dopo l’agitazione dello scorso 14 febbraio, l’Azienda dei trasporti milanesi fa sapere che il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale che potrebbe avere ripercussioni sul servizio lunedì 24 febbraio. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Milano | Isola – ATM: 200 appartamenti ai tranvieri nel deposito di viale Zara; Sos personale di guida, case per autisti Atm nell’ex deposito bus: l’azienda milanese del trasporto pubblico si prepara a vendere l’area di viale Zara; Domani sciopero di bus, metro e tram senza fasce di garanzia: ecco le ragioni e le modalità della protesta; Ci sarà un parco sopra il nuovo deposito per ebus di Atm Milano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Due autisti Atm aggrediti all'alba: presi a calci fuori dal deposito di via Messina - Stavano raggiungendo il deposito Atm di via Messina all'alba per iniziare ... a pochi passi dal deposito dei tram. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti ai quali i due ... 🔗msn.com