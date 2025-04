Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1 settembre 2025 In aggiornamento

personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei Posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito . Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 In aggiornamento Scuolalink. 🔗 A seguito delle domande di pensionamento presentate dale ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi deia partire dal 1°. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito .e ATAdal 1°InScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Posti disponibili personale docente e ATA dopo le cessazioni dal 1° settembre 2025 [In aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo le cessazioni dal 1° settembre 2025 [In aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Mobilità docenti 2025/2026, gli adempimenti degli uffici periferici si chiudono il 30 aprile. Il prossimo 23 maggio arrivano gli esiti finali; Posti disponibili docenti e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025. Elenchi per provincia [AGGIORNATO]; OPERAZIONI DI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE 2025: LA SUDDIVISIONE DEI POSTI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO; Scuola, ecco i posti disponibili (ATA e docenti) dal 1° settembre 2025 dopo i pensionamenti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Organici personale ATA 2025 2026: confermati 196477 posti, il taglio dei collaboratori scolastici parte dal 2026 - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una nuova informativa sugli organici del personale ATA per l'a.s. 2025/2026. Sono confermati 196477 posti e 2174 collaboratori scolastici in ... 🔗ticonsiglio.com

Posti disponibili docenti e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025. Elenchi per provincia [AGGIORNATO] - Dopo le domande prodotte dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre, gli uffici scolastici provinciali pubblicano gli elenchi dei posti che restano disponibili dopo i pensionamenti dal 1 ... 🔗orizzontescuola.it

6.566 posti docenti per le classi in deroga: cosa è previsto per il 2025-2026. La ripartizione regione per regione - I sindacati sono stati convocati martedì 28 aprile 2025 per l’illustrazione della bozza di decreto interministeriale relativo al limite massimo dell’organico docente destinato alle classi in deroga. 🔗orizzontescuola.it