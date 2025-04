Poste Italiane dal 2 maggio in pagamento le pensioni

Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia irpina le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2.Sempre a partire da venerdì 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Avellinotoday.it - Poste Italiane, dal 2 maggio in pagamento le pensioni comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia irpina ledel mese disaranno ina partire da venerdì 2.Sempre a partire da venerdì 2 ledisaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Avellinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Poste Italiane, pensioni in pagamento in provincia di Arezzo da venerdì 2 maggio - Poste Italiane comunica che in tutti gli 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2 maggio. Sempre a partire da venerdì 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di... 🔗arezzonotizie.it

Verso il Primo Maggio, il manager di Poste italiane Giorgio Cervelli nominato Maestro del Lavoro - In occasione del Primo Maggio è tempo di riconoscimenti a livello professionale. E anche nel 2025 Poste Italia ha selezionato il personale che ha tutti i requisiti per essere meritevole dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro. La Commissione in Umbria... 🔗perugiatoday.it

Poste Italiane: in provincia di Frosinone da venerdì 2 maggio saranno in pagamento le pensioni del mese - Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2. Sempre a partire da venerdì 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un... 🔗frosinonetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Poste Italiane: da venerdì 2 in pagamento le pensioni del mese di maggio; Poste, da venerdì 2 maggio in pagamento le pensioni; Poste Italiane, al via tra Reggio Calabria e provincia il pagamento delle pensioni di maggio: ecco la data; Pagamenti INPS: il calendario di maggio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pensioni, il pagamento di maggio slitta al 2 per la Festa del Lavoro - Il primo giorno bancabile del mese è venerdì. Il consiglio della Cisl è verificare sempre la turnazione alfabetica predisposta mensilmente dal proprio Ufficio ... 🔗repubblica.it

Pagamento pensioni di maggio 2025, le date in calendario di Poste e le novità sulla rivalutazione - Le prossime pensioni potranno essere ritirate in contanti agli sportelli postali a partire da venerdì 2 maggio 2025. La stessa data varrà per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto ... 🔗fanpage.it

Poste, a Verona pensioni in pagamento da venerdì 2 maggio - A partire da venerdì 2 maggio saranno in pagamento le pensioni del mese in tutti i 190 uffici delle Poste della provincia di Verona ... 🔗veronaoggi.it