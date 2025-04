Portogruaro auto piomba su cantiere autostradale | due morti in A4

auto è finita su un cantiere autostradale in allestimento sull’A4 vicino a Portogruaro (Venezia) causando la morte di due persone. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. La vettura ha oltrepassato il cantiere, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di autostrade Alto Adriatico - fermo all'interno del cantiere - che, a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori. Le due vittime, secondo quanto si apprende, sono le persone che si trovavano a bordo dell'auto che ha invaso l'area delimitata del cantiere. Sul posto stanno operando i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso. 🔗 Quotidiano.net - Portogruaro, auto piomba su cantiere autostradale: due morti in A4 Venezia, 30 aprile 2025 - Unè finita su unstradale in allestimento sull’A4 vicino a(Venezia) causando la morte di due persone. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. La vettura ha oltrepassato il, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione distrade Alto Adriatico - fermo all'interno del- che, a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori. Le due vittime, secondo quanto si apprende, sono le persone che si trovavano a bordo dell'che ha invaso l'area delimitata del. Sul posto stanno operando i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale distrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Due morti in un incidente a Portogruaro: auto piomba su cantiere autostradale e si schianta su un mezzo della manutenzione - Morte due persone in un'incidente stradale a Portogruaro, in provincia di Venezia. Questa mattina, mercoledì 30 aprile, sull'autostrada A4 un'auto è piombata su un cantiere... 🔗ilmessaggero.it

A4, auto si schianta contro cantiere autostradale nei pressi di Portogruaro: due morti - La vettura ha oltrepassato il cantiere, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico 🔗tgcom24.mediaset.it

Venezia, auto piomba su cantiere autostradale: 2 morti - Il sinistro è accaduto intorno alle 10:15 sull'autostrada A4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause. Coinvolti due mezzi pensanti della manutenzione e un veicolo leggero L'articolo Venezia, auto piomba su cantiere autostradale: 2 morti proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Portogruaro, auto piomba su cantiere autostradale: due morti in A4; Due morti in un incidente a Portogruaro: auto piomba su cantiere autostradale e si schianta su un mezzo della; Tragedia in A4: auto piomba su cantiere, due morti; Auto piomba su un cantiere in autostrada: due morti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Portogruaro, auto piomba su cantiere autostradale: due morti in A4 - Venezia, 30 aprile 2025 - Un auto è finita su un cantiere autostradale in allestimento sull’A4 vicino a Portogruaro (Venezia) causando la morte di due persone. Le cause dell’incidente sono ancora da a ... 🔗quotidiano.net

Due morti in un incidente a Portogruaro: auto piomba su cantiere autostradale e si schianta su un mezzo della manutenzione - Morte due persone in un'incidente stradale a Portogruaro, in provincia di Venezia. Questa mattina, mercoledì 30 aprile, sull'autostrada A4 un'auto è piombata su un ... 🔗msn.com

Tragico incidente in autostrada: un'auto piomba su un cantiere, due morti. E' accaduto a Venezia - Due morti in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4, nei pressi di Portogruaro (Venezia). Un auto, per cause da accertare, è piombata su un cantiere autostradale in allestimento. La vettura ... 🔗msn.com