Porto San Giorgio sassaiola contro le auto parcheggiate | un giovane bloccato ha chiesto scusa Il branco in fuga

Porto SAN Giorgio - Sassate contro le auto per ammazzare la noia, fuggi fuggi di giovanissimi. Uno viene bloccato, si scusa e si impegna a risarcire. È l?epilogo di un episodio avvenuto. 🔗 Corriereadriatico.it - Porto San Giorgio, sassaiola contro le auto parcheggiate: un giovane bloccato, ha chiesto scusa. Il branco in fuga SAN- Sassateleper ammazzare la noia, fuggi fuggi di giovanissimi. Uno viene, sie si impegna a risarcire. È l?epilogo di un episodio avvenuto. 🔗 Corriereadriatico.it

Spacciava cocaina, arrestato 50enne di Porto San Giorgio - Porto San Giorgio (Fermo), 13 marzo 2025 - Prosegue senza soluzione di continuità la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Fermano. Nel corso di un recente servizio che ha visto l'impegno congiunto delle forze dell'ordine fermane, i carabinieri di Fermo hanno effettuato un'importante operazione di controllo e contrasto al traffico di droga. In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario interforze di ordine e sicurezza pubblica, i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne di Porto San Giorgio, colto in possesso di cocaina destinata ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Porto San Giorgio, incendio all?autoparco, al Comune arrivano 850mila euro dalla polizza - PORTO SAN GIORGIO Il comune verrà risarcito per l'incendio dell'autoparco di due anni fa. L'assicurazione verserà all'ente circa 850mila euro che serviranno a... 🔗corriereadriatico.it

Scavalca sull’A14, giovane papà salvato sulla Statale a Porto San Giorgio - Porto San Giorgio (Ascoli), 14 aprile 2025 – Un uomo del vicino Abruzzo, padre di una bambina, si era allontanato da casa con l’intenzione di farla finita, ma ieri mattina presto è stato rintracciato dalla polizia autostradale di Porto San Giorgio e posto in salvo. La segnalazione alle forze dell’ordine era scattata nelle prime ore di ieri ed è stato il Coa (Centro operativo autostradale) di Pescara ad allertare i centri di polizia autostradale comunicando che l’uomo, alla guida di una Jeep Compass, era entrato in autostrada con direzione nord. 🔗ilrestodelcarlino.it

Porto San Giorgio, sassaiola nel parcheggio dell'ex ospedale. Danneggiate diverse auto - PORTO SAN GIORGIO Sicurezza, dopo la sassaiola nel parcheggio dell'ex ospedale, il comune valuta la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza. Domenica sera, un gruppetto di ... 🔗msn.com

Porto San Giorgio, bagnini, il summit in Regione non scioglie il nodo principale - PORTO SAN GIORGIO - Nuovo summit in Regione, ieri pomeriggio, sull’ormai imminente stagione balneare e la necessità di garantire servizi di salvataggio. A convocare l’incontro ... 🔗corriereadriatico.it