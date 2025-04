Porti della Sicilia orientale chiuso il bilancio 2024 con un avanzo di 132 milioni

Sicilia orientale ha approvato, nella seduta del 29 aprile, il bilancio consuntivo 2024: si registra un avanzo di amministrazione pari a circa 132,21 milioni di euro, di cui 5,51 vincolati principalmente a Tfr e Fondi rischi ed. 🔗 Cataniatoday.it - Porti della Sicilia orientale, chiuso il bilancio 2024 con un avanzo di 132 milioni Il comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare diha approvato, nella seduta del 29 aprile, ilconsuntivo: si registra undi amministrazione pari a circa 132,21di euro, di cui 5,51 vincolati principalmente a Tfr e Fondi rischi ed. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Raffaele Macauda è il nuovo comandante della Direzione Marittima della Sicilia Orientale - Giovedì 17 aprile in pazza Università di Catania si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Direzione Marittima della Sicilia Orientale. Dopo quasi 2 anni trascorsi nel capoluogo etneo, il contrammiraglio Antonio Ranieri assumere ora l' incarico di direttore marittimo della... 🔗cataniatoday.it

Porti, Lupi (AdSP Mar Sicilia Occ.): “A Palermo progetti di sostenibilità” - (Adnkronos) – "LetExpo è un evento molto importante perché sono presenti tutti gli attori della filiera logistica e per noi essere qui a questi tavoli di confronto è estremamente positivo e utile. Diventa un’occasione per poter valutare quello che stiamo facendo nei nostri porti. A Palermo, in particolare, stiamo portando avanti in questo momento una […] 🔗periodicodaily.com

LIVE Paolini-Cristian 6-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha chiuso un 1° set strano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lunga la difesa di dritto di Cristian. 15-15 Sbaglia un dritto da ottima posizione l’azzurra. 0-15 Attacca di dritto e fa punto Paolini. Serve subito il break. Paolini-Cristian 6-4! L’azzurra chiude tenendo la battuta a zero e conclude un set d’apertura inizialmente dominato, successivamente complicatosi notevolmente anche complici diversi errori della toscana. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Porti della Sicilia Orientale, chiuso il bilancio 2024 con un avanzo di 132 milioni; Porti della Sicilia orientale, chiuso il bilancio 2024 con un avanzo di 132 milioni; Etna, nuova eruzione dal cratere di Sud - Est; Viadotto Re chiuso all'inizio della stagione estiva? Consiglieri preoccupati chiedono l'intervento del prefetto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Siracusa. I porti della Sicilia orientale in vetrina a Miami: nuove rotte e partnership nella fiera crocieristica più grande al mondo - “La nostra Autorità ha partecipato a questo prestigioso appuntamento – evidenzia il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina – nell’ambito della ... 🔗libertasicilia.it

Allerta meteo arancione nella Sicilia orientale, chiuse le scuole in alcuni Comuni - Allerta meteo arancione per oggi, martedì 1 aprile, nei settori settentrionali e orientali della Sicilia ... Enrico Trantino che ha chiuso anche cimiteri, parchi e giardini. 🔗msn.com

Porti:Autorità Sicilia Est,ok Documento unico programmazione - (ANSA) - CATANIA, 14 MAR - L'Autorità di sistema portuale del mar di Sicilia Orientale, che comprende i porti di Augusta e Catania, ha ottenuto l'approvazione definitiva, a firma del ministro ... 🔗ansa.it