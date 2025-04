Portaerei Usa costretta a rapide virate per evitare attacco Houti fa cadere in mare caccia da 80 milioni

Portaerei americana, per sfuggire a un attacco dei fondamentalisti yemeniti, è stata costretta a rapide virate. In questo modo il caccia da 80 milioni di euro, che i marinai non hanno fatto in tempo a mettere al sicuro nell'hanger, è precipitato nel Mar Rosso. 🔗 Unaamericana, per sfuggire a undei fondamentalisti yemeniti, è stata. In questo modo ilda 80di euro, che i marinai non hanno fatto in tempo a mettere al sicuro nell'hanger, è precipitato nel Mar Rosso. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Houthi rivendicano secondo attacco contro portaerei Usa in 24 ore - (Adnkronos) – I ribelli houthi dello Yemen hanno rivendicato alle prime ore di oggi la responsabilità del secondo attacco a una portaerei americana in 24 ore, definendolo una rappresaglia per gli attacchi statunitensi. Un portavoce del gruppo ha dichiarato che "per la seconda volta in 24 ore" i combattenti houthi hanno lanciato missili e droni […] 🔗periodicodaily.com

Houthi attaccano portaerei Usa nel Mar Rosso: “L’America ci ha aggredito” - (Adnkronos) – Gli Houthi hanno risposto oggi, domenica 16 marzo, ai bombardamenti americani sullo Yemen attaccando la USS Harry S.… L'articolo Houthi attaccano portaerei Usa nel Mar Rosso: “L’America ci ha aggredito” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

La portaerei americana Truman si scontra con una nave mercantile a nord dell'Egitto, la Marina Usa: «I reattori nucleari sono stabili» - La portaerei Uss Harry S. Truman è entrata in collisione con una grande nave mercantile nelle acque davanti Port Said, nel nord dell'Egitto. Lo ha riferito la Marina americana, precisando... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Portaerei Usa costretta a rapide virate per evirare attacco Houti: cade in mare un caccia da 80 milioni di euro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Portaerei Usa costretta a rapide virate per evirare attacco Houti: cade in mare un caccia da 80 milioni di euro - Una portaerei americana, per sfuggire a un attacco dei fondamentalisti yemeniti, è stata costretta a rapide virate ... 🔗fanpage.it

Portaerei Usa fa cadere un caccia da 80 milioni di euro per sfuggire a un attacco Houti - La Truman ha perso in mare il velivolo durante una manovra d’emergenza per evitare un missile balistico lanciato dai miliziani yemeniti ... 🔗repubblica.it

La portaerei Usa che ha perso un caccia da 60 milioni nel Mar Rosso - Un aereo F/A-18 Super Hornet è andato disperso dopo essere caduto in acqua dalla USS Harry S Truman, una delle navi statunitensi operative in Medio Oriente. L'incidente sarebbe avvenuto in seguito a u ... 🔗today.it