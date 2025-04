Ponte del primo maggio estivo | temperature fino a 27 gradi

primo maggio con il caldo e cielo sereno. È quanto prevedono i metereologi di 3bmeteo che hanno formulato le loro previsioni per i prossimi giorni. Il bel tempo dovrebbe reggere su tutto il territorio campano fino a domenica. Ecco nello specifico cosa hanno previsto per Napoli e. 🔗 Napolitoday.it - Ponte del primo maggio “estivo”: temperature fino a 27 gradi Ci attende uncon il caldo e cielo sereno. È quanto prevedono i metereologi di 3bmeteo che hanno formulato le loro previsioni per i prossimi giorni. Il bel tempo dovrebbe reggere su tutto il territorio campanoa domenica. Ecco nello specifico cosa hanno previsto per Napoli e. 🔗 Napolitoday.it

Su altri siti se ne discute

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell’esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram. Le previsioni del meteorologo Mazzarella.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ponte del 1 maggio dal sapore estivo: sole e temperature in aumento fino a 28 gradi. Ma domenica torna il maltempo. Le previsioni - Sole, sole e ancora sole. Le previsioni promettono bene, anzì, meglio di così non si può desiderare. Il meteo sarà in prevalenza stabile su tutta la Penisola... 🔗ilgazzettino.it

Meteo ponte del Primo Maggio: caldo estivo prima di una nuova ondata di maltempo - Previsioni meteo ponte Primo Maggio 2025: caldo anomalo che durerà poco perché sarà interrotto da una nuova ondata di maltempo. Ecco che tempo farà nel weekend. 🔗gazzetta.it

Ponte 1° Maggio: anticipo d’estate. Sole e 30 C° - Ponte 1° Maggio: anticipo d'estate. Sole e 30 C°. Il fine settimana del 1° Maggio è dominato dall'anticiclone subtropicale. Sole e caldo ... 🔗linserto.it

Ponte del 1 maggio dal sapore estivo: sole e temperature in aumento fino a 28 gradi. Ma domenica torna il maltempo. Le previsioni - Sole, sole e ancora sole. Le previsioni promettono bene, anzì, meglio di così non si può desiderare. Il meteo sarà in prevalenza stabile su tutta la Penisola con ... 🔗msn.com