Ponte del primo maggio e weekend le previsioni | sole fino a domenica

sole su tutta l'Italia. E' il quadro generale delle previsioni per il prossimo Ponte lungo del primo maggio. "Dopo molti giorni di instabilità - riassume il metereologo di 3bmeteo Carlo Migliore - sull'Italia si va affermando un promontorio di alta pressione di matrice africana. 🔗 Pisatoday.it - Ponte del primo maggio e weekend, le previsioni: sole fino a domenica Gite fuori porta esu tutta l'Italia. E' il quadro generale delleper il prossimolungo del. "Dopo molti giorni di instabilità - riassume il metereologo di 3bmeteo Carlo Migliore - sull'Italia si va affermando un promontorio di alta pressione di matrice africana. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo Maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso... 🔗udinetoday.it

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese. Mercoledì 30... 🔗genovatoday.it

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; 7 appuntamenti da non perdere a Como per il ponte del 1° maggio; Ponte del primo maggio e weekend, le previsioni: sole fino a domenica; Alcuni dei migliori eventi nel ponte 1-4 maggio 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo ponte del Primo Maggio: caldo estivo prima di una nuova ondata di maltempo - Previsioni meteo ponte Primo Maggio 2025: caldo anomalo che durerà poco perché sarà interrotto da una nuova ondata di maltempo. Ecco che tempo farà nel weekend. 🔗gazzetta.it

Ponte del Primo Maggio, ancora boom di turisti a Napoli: trasporti anche di notte - Anche per il lungo weekend del primo maggio, in vista dell’enorme affluenza di turisti a Napoli, è stato attivato il piano integrato di accoglienza che prevede, tra le altre cose, il potenziamento dei ... 🔗msn.com

Ponte del primo maggio e weekend, le previsioni: sole fino a domenica - Gite fuori porta e sole su tutta l'Italia. E' il quadro generale delle previsioni per il prossimo ponte lungo del primo maggio. "Dopo molti giorni di instabilità - riassume il metereologo di 3bmeteo C ... 🔗pisatoday.it