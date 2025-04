Ponte del Primo Maggio | caldo record e temporali in arrivo

temporali e un calo termico significativo.? Il Ponte del Primo Maggio si preannuncia all'insegna di un'estate anticipata su gran parte della Penisola Italiana, grazie all'espansione di un anticiclone africano che garantirà tempo stabile e temperature elevate fino a sabato. Tuttavia, domenica è previsto un cambiamento significativo con l'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa, che porterà temporali e un calo termico marcato. Secondo le previsioni, giovedì 1° Maggio, giornata della Festa dei Lavoratori, sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature massime comprese tra i 27 e i 30°C in molte aree del Centro-Nord, con punte fino a 34°C in Sardegna e Sicilia . Il bel tempo proseguirà anche venerdì 2 Maggio, con temperature in ulteriore aumento e venti deboli. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Ponte del Primo Maggio: caldo record e temporali in arrivo Roma - L'anticiclone africano porta temperature estive fino a sabato, ma domenica un fronte freddo dal Nord Europa porteràe un calo termico significativo.? Ildelsi preannuncia all'insegna di un'estate anticipata su gran parte della Penisola Italiana, grazie all'espansione di un anticiclone africano che garantirà tempo stabile e temperature elevate fino a sabato. Tuttavia, domenica è previsto un cambiamento significativo con l'di un fronte freddo dal Nord Europa, che porteràe un calo termico marcato. Secondo le previsioni, giovedì 1°, giornata della Festa dei Lavoratori, sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature massime comprese tra i 27 e i 30°C in molte aree del Centro-Nord, con punte fino a 34°C in Sardegna e Sicilia . Il bel tempo proseguirà anche venerdì 2, con temperature in ulteriore aumento e venti deboli. 🔗 Abruzzo24ore.tv

Meteo, le previsioni per il ponte del primo maggio. Arriva il caldo? - Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sul Lazio, con temperature in deciso aumento su valori quasi estivi anche in provincia di Frosinone. Fino a venerdì nelle ore pomeridiane sarà da preventivare la... 🔗frosinonetoday.it

Previsioni meteo, ponte del 25 aprile con piogge sparse. Dal primo maggio arriva il caldo - Nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su tutto il versante adriatico poi 🔗repubblica.it

Anticiclone africano garantisce sereno e caldo intenso per il ponte del Primo Maggio - Nel contesto della prolungata presenza dell’anticiclone africano, il 29 aprile e il successivo ponte del Primo Maggio si configurano all’insegna del sereno, offrendo condizioni climatiche favorevoli su tutto il territorio dell’Italia. Espansione e diffusione del fenomeno Il rinomato meteorologo Lorenzo Tedici ha evidenziato come il sistema, in arrivo dall’Algeria, si stia lentamente estendendo verso la […] L'articolo Anticiclone africano garantisce sereno e caldo intenso per il ponte del Primo Maggio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Meteo ponte del Primo Maggio: caldo estivo prima di una nuova ondata di maltempo - Previsioni meteo ponte Primo Maggio 2025: caldo anomalo che durerà poco perché sarà interrotto da una nuova ondata di maltempo. Ecco che tempo farà nel weekend. 🔗gazzetta.it

Anticipo d'estate: il ponte del Primo maggio con punte di caldo sino a 29 gradi - Andrea Vuolo (Rai Meteo): "Valori termici sopra media anche di 7-9 gradi rispetto alle medie di questo periodo, poi dalla giornata di domenica possibile ritorno dei temporali a partire dai settori alp ... 🔗rainews.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ponte del Primo maggio con caldo fino a 30 gradi - Sole e massime di 30 gradi fino a sabato. Il ponte del 1° maggio ci regala infatti un anticipo d’estate. È quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il quale sottolinea che l ... 🔗blitzquotidiano.it