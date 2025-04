Ponte del Primo di maggio | sole e caldo ma cambia tutto domenica

Ponte del Primo maggio all'insegna del sole e del clima mite. L'arrivo e il rinforzo di un robusto anticiclone di matrice subtropicale promettono infatti una serie di giornate stabili e prevalentemente soleggiate, con termometri in progressivo. 🔗 Udinetoday.it - Ponte del Primo di maggio: sole e caldo, ma cambia tutto domenica Il Friuli Venezia Giulia si prepara a godere di undelall'insegna dele del clima mite. L'arrivo e il rinforzo di un robusto anticiclone di matrice subtropicale promettono infatti una serie di giornate stabili e prevalentementeggiate, con termometri in progressivo. 🔗 Udinetoday.it

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo Ponte del primo maggio: dove c’è il sole e dove pioverà - Che tempo farà il primo maggio? E soprattutto: ci sarà il sole anche per l’intero weekend? Sono queste le domande che milioni di italiani si sono posti in vista del lungo ponte di inizio maggio. Dopo la settimana che ha visto cadere Pasqua, Pasquetta e 25 aprile a distanza di pochi giorni, migliaia di persone si sono organizzate per godere anche del nuovo ponte, che partirà da giovedì primo maggio, Festa dei lavoratori, fino a domenica 4. 🔗lettera43.it

Ponte del primo maggio e weekend, le previsioni: sole fino a domenica - Gite fuori porta e sole su tutta l'Italia. E' il quadro generale delle previsioni per il prossimo ponte lungo del primo maggio. "Dopo molti giorni di instabilità - riassume il metereologo di 3bmeteo Carlo Migliore - sull'Italia si va affermando un promontorio di alta pressione di matrice africana... 🔗pisatoday.it

Meteo, anticipo d'estate: ponte del 1° Maggio 2025 dominato dall'anticiclone subtropicale. Sole e punte di 30 C°, poi torna la pioggia - Anticipo d'estate per il ponte del Primo Maggio 2025. La circolazione di bassa pressione che ha scatenato forti temporali, soprattutto al Sud, sta mollando la presa. Al suo posto si fa largo ... 🔗msn.com

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ponte del Primo maggio con caldo fino a 30 gradi - Sole e massime di 30 gradi fino a sabato. Il ponte del 1° maggio ci regala infatti un anticipo d’estate. È quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il quale sottolinea che l ... 🔗blitzquotidiano.it

Meteo: ponte del Primo Maggio con sole e caldo su tutta l'Italia - Sole e caldo con temperature che arriveranno anche fino a 30°C e la prima ondata di calore dell’anno. Sono le previsioni del ponte del primo maggio secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLM ... 🔗msn.com