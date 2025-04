Ponte del 1 maggio 2025 i dati CNA Turismo e Commercio

Ponte del 1° maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. Lo prevede una indagine di CNA Turismo e Commercio.A girare per l’Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Perlomeno in sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere eo extra-alberghiere. Due milioni e mezzo i turisti provenienti da oltre confine. In maggioranza partiranno da Stati Uniti d’America, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita. 🔗 Lopinionista.it - Ponte del 1° maggio 2025, i dati CNA Turismo e Commercio Previsto oltre 4 miliardi di giro d’affari, con dieci milioni di vacanzieri, dei quali 2,5 milioni di stranieriROMA – Oltre quattro miliardi. A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata neldel 1°, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4compresi. Lo prevede una indagine di CNA.A girare per l’Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Perlomeno in sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere eo extra-alberghiere. Due milioni e mezzo i turisti provenienti da oltre confine. Inranza partiranno da Stati Uniti d’America, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita. 🔗 Lopinionista.it

Calendario scolastico 2025, vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione - Poco più di tre mesi alla fine della scuola, per chi non deve svolgere gli esami di Stato. Nel mezzo qualche giorno di pausa per le vacanze di Pasqua e i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Non tutte le Regioni hanno però deliberato il ponte. Le scuole possono tuttavia adattare i calendari optando per altri giorni di stop delle lezioni, nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico.

