Ponte del 1 maggio 2025 4 milioni di italiani in viaggio per trascorrere il week-end fuori porta

maggio rappresenta un’ottima occasione per gli italiani di programmare gite e soggiorni fuori città. La passione per i viaggi accomuna un gran numero di persone. Scoprire le bellezze di una città d’arte, ma anche assaporare l’aria salubre di paesaggi naturalistici risulta un vero piacere. I viaggi rappresentano delle piccole pause dello stress quotidiano, . 🔗 Mondouomo.it - Ponte del 1 maggio 2025, 4 milioni di italiani in viaggio per trascorrere il week-end fuori porta. Il 1rappresenta un’ottima occasione per glidi programmare gite e soggiornicittà. La passione per i viaggi accomuna un gran numero di persone. Scoprire le bellezze di una città d’arte, ma anche assaporare l’aria salubre di paesaggi naturalistici risulta un vero piacere. I viaggi rappresentano delle piccole pause dello stress quotidiano, . 🔗 Mondouomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Ponte del 1° maggio 2025, i dati CNA Turismo e Commercio - Previsto oltre 4 miliardi di giro d’affari, con dieci milioni di vacanzieri, dei quali 2,5 milioni di stranieri ROMA – Oltre quattro miliardi. A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata nel ponte del 1° maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. Lo prevede una indagine di CNA Turismo e Commercio. A girare per l’Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. 🔗lopinionista.it

Calendario scolastico 2025, vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione - Poco più di tre mesi alla fine della scuola, per chi non deve svolgere gli esami di Stato. Nel mezzo qualche giorno di pausa per le vacanze di Pasqua e i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Non tutte le Regioni hanno però deliberato il ponte. Le scuole possono tuttavia adattare i calendari optando per altri giorni di stop delle lezioni, nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico. L'articolo Calendario scolastico 2025, vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. 🔗orizzontescuola.it

Calendario scolastico 2025, vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione - Poco più di tre mesi alla fine della scuola, per chi non deve svolgere gli esami di Stato. Nel mezzo qualche giorno di pausa per le vacanze di Pasqua e i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Non tutte le Regioni hanno però deliberato il ponte. Le scuole possono tuttavia adattare i calendari optando per altri giorni di stop delle lezioni, nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico. L'articolo Calendario scolastico 2025, vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Alcuni dei migliori eventi nel ponte 1-4 maggio 2025; Meteo ponte del Primo Maggio: caldo estivo prima di una nuova ondata di maltempo; Cosa fare a Torino nel lungo ponte del 1° Maggio: dal tradizionale corteo dei lavoratori ai musei gratis, tutti gli eventi; Ponte 1 maggio 2025 a scuola, dove e quando chiudono gli istituti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meteo, anticipo d'estate: ponte del 1° Maggio 2025 dominato dall'anticiclone subtropicale. Sole e punte di 30 C°, poi torna la pioggia - Anticipo d'estate per il ponte del Primo Maggio 2025. La circolazione di bassa pressione che ha scatenato forti temporali, soprattutto al ... 🔗msn.com

Piazza Affari chiude in ribasso prima del ponte del 1° maggio, Ftse Mib -0,71% - Piazza Affari chiude in ribasso con Ftse Mib a -0,71%, banche sotto pressione e pochi rialzi tra Campari e Recordati. 🔗msn.com

Ponte 1 maggio, 4 miliardi giro affari con 10 milioni in vacanza - Oltre quattro miliardi. A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata nel ponte del 1 maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. (ANSA) ... 🔗msn.com