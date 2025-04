Pompei il letto davanti alla porta per salvarsi dall’eruzione | nuova scoperta agli Scavi

nuova scoperta al Parco Archeologico di Pompei nella casa di Elle e Frisso. Gli ultimi drammatici istanti di una famiglia che cercava di salvarsi dall'eruzione del 79 dC. 🔗 al Parco Archeologico dinella casa di Elle e Frisso. Gli ultimi drammatici istanti di una famiglia che cercava didall'eruzione del 79 dC. 🔗 Fanpage.it

Pompei ultimo atto, emergono i resti di una famiglia che tentava di salvarsi: il letto davanti alla porta per proteggersi dall’eruzione - Pompei, gli ultimi istanti prima della fine: il letto di traverso a sbarrare la porta della camera da letto per proteggersi dalla furia del Vesuvio; i resti di alcune vittime, tra cui un bambino; e gli oggetti quotidiani, segnali di una vita, poi bruscamente interrotta e che ancora una volta raccontano l’unicità di Pompei e dei suoi ultimi istanti prima della distruzione. Nuovi, recenti scavi nella casa di Elle e Frisso all’interno del Parco archeologico riportano alla luce una scena drammatica. 🔗secoloditalia.it

